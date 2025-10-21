Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indirmişti. Ekonomist Filiz Eryılmaz, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a faiz beklentisi hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak. Saat 14.00'te açıklanacak. Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.

Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması

Ekonomist Filiz Eryılmaz, tüm piyasanın merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı hakkında öngörülerini Tgrthaber.com Editörü Bengü Sarıkuşa'a anlattı. Eryılmaz, "Bir indirim olacak ama şahin bir indirim olacak. Dolayısıyla bunu metinden okuyacağız" diyerek, Merkez Bankası'nın güçlü bir sinyal verebileceğinden bahsetti.

Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması

FAİZ İNDİRİMİ NE KADAR GERÇEKLEŞECEK?

Ekonomist Filiz Eryılmaz, "Merkez Bankasından 100 ya da 150 baz puanlık bir indirim bekliyorum. Açıkçası her ikisi de olabilir. Eğer merkez bankası daha güçlü bir sinyal vermek isterse 100 baz puan indirim gelebilir. Biraz daha pozitif güçlü reel pozitif faiz veriyoruz diyerek reel sektörü önceliklendirecekse 150 baz puan indirim gelebilir" dedi.

Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması

Eryılmaz, "Tabii ki politika metni de burada çok önemli. Metin oldukça şahin ama ekim ayı enflasyonuna ilişkin piyasayı yönlendiren bir duruşu olacak mı? Bu sorunun cevabına bakıyor olacağız özellikle ilk paragrafta" diyerek beklentisini dile getirdi.

Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması

Zaten metnin oldukça sıkı tedbirler içerdiğinden bahseden Eryılmaz, gerektiğinde faiz artışı yapılabileceği anlamı veren dolaylı bir ifade olduğunu ancak Merkez Bankası'nın biraz daha güçlü bir sinyal vermek isteyebileceğini ifade etti.

Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması

ŞAHİN BİR METİN BEKLENİYOR

Eryılmaz, "Dolayısıyla daha şahin bir metin olacak mı burayı da takip edeceğiz" dedi. Eryılmaz, genel beklentisini ise “Bir indirim olacak ama şahin bir indirim olacak. Dolayısıyla bunu metinden okuyacağız” sözleriyle özetledi.

ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#tcmb
#faiz kararı
#Poltika Faiz
#Eryılmaz
#Ekonomi
