Emeklilik için son fırsat! Özgür Erdursun son tarihi açıkladı

Emeklilik sistemimizde geçmiş hizmetlerin isteğe bağlı olarak prim ödenerek değerlendirilmesini sağlayan borçlanma hakkı, çalışanlar için hem emeklilik tarihini öne çekmenin hem de eksik prim tamamlama imkânının en önemli aracı olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılının son ekonomik avantaj yılı olduğunu belirtti.
Erdursun, "Borçlanma hakkı, sadece emekliliği öne çekmek için değil, gelecekteki finansal yükü azaltmak için de önemli bir tercihtir" diyerek emekli olacaklar için yol gösterdi.
Mevcut sistemde 2025 yılının bir fırsat yılı olduğunu vurgulayan Erdursun; "Borçlanma başvurusunu bugün yapanlar hem düşük oranlardan hem de mevcut asgari ücretten yararlanacaktır. 2026’ya ertelenen her borçlanma talebi, aynı süre için iki kat maliyet ödemek anlamına gelecektir. Bu durum, çalışanlar açısından sadece hukuki bir hak kaybı değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik kayıp anlamına geliyor" dedi.
Tek artışlı borçlanmalar (sadece asgari ücret zammına bağlı)
Oran sabit, asgari ücrete bağlı artış olacak.
Doğum borçlanması (%32), Yurtdışı borçlanması (çalışma, işsizlik, ev kadınlığı – %45) gibi.
Çift artışlı borçlanmalar (oran + asgari ücret zammı)
Bu grupta hem borçlanma oranı %32’den %45’e çıkacak hem de asgari ücret zammı ikinci bir artış yapacak.
Askerlik borçlanması, Avukatlık stajı, Doktora ve tıpta uzmanlık süresi, Fahri asistanlık, Kamu personelinin ücretsiz izinleri, Seçim nedeniyle açıkta geçen süreler, 1416 sayılı Kanun kapsamındaki yurtdışı öğrencilik, Tarım Bağ-Kur ve tescilsiz süreler, Kısmi süreli çalışanların eksik günleri, Grev, lokavt ve tutukluluk süreleri.
Borçlanma hakkı ertelenirse emeklilik maliyetinin iki katına çıkacağının altını çizen Erdursun, 2025 yılının, son ekonomik avantaj yılı olduğunu, 31/12/2025 tarihine kadar yapılacak başvuru, 1/1/2026 ve sonrasına göre yüz binlerce liralık yükten kurtarabileceğini belirtti.
Erdursun, "Emeklilik planlaması artık ertelenecek bir tercih değil, mali açıdan zamanlaması iyi yapılması gereken stratejik bir karardır" dedi.