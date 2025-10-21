Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emeklilik için son fırsat! Özgür Erdursun son tarihi açıkladı

Emeklilikte eksik kalan günlerin prim ödenmesi yapılarak tamamlanmasına borçlanma hakkı deniyor. Emeklilik tarihi için kritik önem arz eden borçlanma hakkında önümüzdeki seneden itibaren kurallar ve rakamlar değişecek. Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli olacaklar için çok önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

sistemimizde geç­miş hizmetlerin isteğe bağlı olarak prim ödenerek değer­lendirilmesini sağlayan borç­lanma hakkı, çalışanlar için hem emeklilik tarihini öne çekmenin hem de eksik prim tamamlama imkânının en önemli aracı olduğunu belirten Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılının son ekonomik avantaj yılı olduğunu belirtti.

Emeklilik için son fırsat! Özgür Erdursun son tarihi açıkladı

Erdursun, " hakkı, sade­ce emekliliği öne çekmek için değil, gelecekteki finansal yü­kü azaltmak için de önemli bir tercihtir" diyerek emekli olacaklar için yol gösterdi.

Emeklilik için son fırsat! Özgür Erdursun son tarihi açıkladı

Mevcut sistem­de 2025 yılının bir fırsat yılı olduğunu vurgulayan Erdursun; "Borçlanma başvurusunu bu­gün yapanlar hem düşük oran­lardan hem de mevcut asga­ri ücretten yararlanacaktır. 2026’ya ertelenen her borçlan­ma talebi, aynı süre için iki kat maliyet ödemek anlamına ge­lecektir. Bu durum, çalışanlar açısından sadece hukuki bir hak kaybı değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik kayıp anla­mına geliyor" dedi.

Emeklilik için son fırsat! Özgür Erdursun son tarihi açıkladı

BORÇLANMA MALİYETLERİ İKİ ŞEKİLDE ARTACAK

Tek artışlı borçlanmalar (sadece asgari ücret zammına bağlı)

Oran sabit, asgari ücrete bağlı artış olacak.

Doğum borçlanması (%32), Yurtdışı borçlanması (çalışma, işsizlik, ev kadınlığı – %45) gibi.

Emeklilik için son fırsat! Özgür Erdursun son tarihi açıkladı

Çift artışlı borçlanmalar (oran + asgari ücret zammı)

Bu grupta hem borçlanma oranı %32’den %45’e çıkacak hem de asgari ücret zammı ikinci bir artış yapacak.

Emeklilik için son fırsat! Özgür Erdursun son tarihi açıkladı

Askerlik borçlanması, Avukatlık stajı, Doktora ve tıpta uzmanlık süresi, Fahri asistanlık, Kamu personelinin ücretsiz izinleri, Seçim nedeniyle açıkta geçen süreler, 1416 sayılı Kanun kapsamındaki yurtdışı öğrencilik, Tarım Bağ-Kur ve tescilsiz süreler, Kısmi süreli çalışanların eksik günleri, Grev, lokavt ve tutukluluk süreleri.

Emeklilik için son fırsat! Özgür Erdursun son tarihi açıkladı

MALİYET İKİ KATINA ÇIKACAK

Borçlanma hakkı ertele­nirse emeklilik maliyetinin iki katına çıkacağının altını çizen Erdursun, 2025 yılının, son ekonomik avan­taj yılı olduğunu, 31/12/2025 tarihine kadar yapılacak başvuru, 1/1/2026 ve sonrasına göre yüz binler­ce liralık yükten kurtarabileceğini belirtti.

Emeklilik için son fırsat! Özgür Erdursun son tarihi açıkladı

Erdursun, "Emeklilik planlaması artık er­telenecek bir tercih değil, mali açıdan zamanlaması iyi yapıl­ması gereken stratejik bir ka­rardır" dedi.

