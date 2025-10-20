Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

Ev alacak kişiler yeni ev heyecanıyla ya da prosedürlere dikkat etmeyerek birçok hata yapabiliyor. Ev alırken en çok yapılan hata, tapu ve satış sözleşmesinin maddelerinin idrak edilmemesi olarak karşımıza çıkıyor. Avukat Orhan Bozdere, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yeni ev alacak kişilerin tapu işlemlerinde veya sözleşmede nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yeni bir ev ve tapu sahibi olmak aslında birçok kişinin hayali. Ancak bazı durumlarda dikkatsiz davranmak ilerleyen zamanlarda bazı sorunlara yol açabiliyor. Avukat Orhan Bozdere, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yeni ev alacak ve ev kiralayacak kişilerin tapu işlemlerinde veya sözleşmede nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili kritik uyarılarda bulundu.

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

TAPU BELGESİNDE BU İBARE VARSA DİKKAT!

Öncelikle bir ev alacak olan kişinin alacağı gayrimenkulün iskanının olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini belirten Bozdere, gayrimenkulün imara ve ruhsata uygun inşa edilmiş olmasının önem arz ettiğini ifade etti. Bozdere, "Kişi gayrimenkulün tapu belgesinde kat irtifakı mı yoksa kat mülkiyeti mi olduğunu mutlaka kontrol etmesi gerekir. Kat irtifakı halen inşaat aşaması devam eden taşınmazı gösterir. Yani bu taşınmazların tam mülkiyet hakkı henüz oluşmamıştır" dedi.

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

Bozdere, "Tapu kaydı kontrol edilip ipotek, haciz ya da üzerinde bir şerh olması durumun Tapu Müdürlüğü’nden sorgulanabilir. Bazı davalarda gayrimenkul üzerinde eski sahibinden kalan borç kayıtları karşımıza çıkabiliyor. Özellikle imza atılmadan hemen önce tapu memuru bilgilendirme yapıyor gerekirse o anda memura sorulabilir" diyerek ev alacakları uyardı.

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

İkinci el taşınmaz satışlarında mal kaçırma konusunun da imkan dahilinde olabileceğini dikkat çeken Bozdere, gayrimenkulü elden çıkaran kişinin alacaklılardan mal kaçırma ihtimali için bir ön araştırma yapılmasını tavsiye etti.

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

ELDEN PARA GÖNDERİLMESİ BÜYÜK SORUN

Gayrimenkul alışverişlerinde elden para aktarımlarının sonrasında büyük problemleri beraberinde getirebildiğine dem vuran Bozdere, "Gayrimenkul bedelinin mutlaka ve mutlaka tamamının bankadan gönderilmesi tasarrufun iptali davalarında taşınmazın bedel ispatı için gerekli" dedi.

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

VERGİ DAİRESİNDEN YAKIN TAKİP

Bozdere, son zamanlarda vergi dairesinin özellikle araştırması nedeniyle satın alınan gerçek bedelin tapuda gösterilmesinin çok kritik olduğunun altını çizdi ve tapuda yer alan tapu bilgisiyle taşınmazın adresinin uyuşması noktasında kontrolün önem arz ettiğini belirtti.

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

EV KİRALAYACAKLAR DİKKAT!

Bozdere, kira kontratının mutlaka tüm maddelerinin okunarak imzalanması gerektiğini vurgulayarak gayrimenkulü kiralayanın gayrimenkulün maliki veya vekili olup olmadığının tapu evrakı veya vekaletnameden kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

DEPOZİTONUN AYLIK KİRA BEDELİ OLARAK YAZILMASI

Depozitonun kira bedeli olarak verildiğine dair şerhin olmasının kritik olduğunu söyleyen Bozdere, "Depozitonun kira bedeli olarak yazılması halinde sözleşme feshinde o günkü kira bedeli kadar depozito iadesi olur bu nokta belirtilmediyse kiralama aşamasında hangi rakam ödendiyse onun iadesi olur. TBK uyarınca konut/çatılı işyeri kira sözleşmelerinde depozito üst sınırı en fazla üç aylık kiradır ve depozitonun nasıl iade edileceği sözleşme hükümlerine göre belirlenir." dedi.

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

Ayrıca Bozdere, özellikle matbu sözleşmelerde doldurulması gereken boş bir alan bırakılmamasın kritik olduğunu söyledi ve kira artış oranının en kritik maddelerden biri olduğunu söyledi.

Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız

Bozdere ayrıca kira kontratı imzalarken boş tahliye taahhütnamesi imzalanmamasına dikkat etmeleri konusunda tüm kiracıları uyardı.

