Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Elinde altın olanları sarsacak uyarı! Zafer Ergezen altın ve gümüş için kritik rakamı açıkladı

Altın fiyatları tarihi rekor kırdıktan sonra düşüş ivmesine girdi. Gümüş fiyatları ise 51 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi. Yatırımcılar ellerinde bulunan altın ve gümüşlerin değer kaybına uğrayıp uğramayacağını merak ediyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a altın fiyatları ve gümüş için kritik seviyeleri anlattı ve yatırımcılar için çok önemli uyarılarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 10:33

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın ve , 10 Ekim 2025 gününe düşüşle başladı. Elinde altın ve gümüş olan yatırımcılar değer kaybına uğrama ihtimali hakkında endişeli. Piyasada " düşecek mi?" sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği konu haline geldi.
Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede, kıymetli metallerdeki son hareketleri ve kritik seviyeleri anlattı.

Elinde altın olanları sarsacak uyarı! Zafer Ergezen altın ve gümüş için kritik rakamı açıkladı

KAR SATIŞI BEKLENİYORDU

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, güçlü yükseliş trendinin henüz kırılmadığını vurgulayarak, "Çok güçlü bir yükseliş trendi var hala. Bunun bozulduğunu söylemek zor. 3.900 dolar seviyesi altın için kritik bir seviye. Ama bu kadar hızlı yükselişten sonra kar satışı gelmesi oldukça doğal, zaten bunu bekliyorduk" dedi.

Ergezen, satışların derinleşip derinleşmeyeceğini belirleyecek kilit noktanın ABD hükümetinin kapanma riski ve ’in faiz indirim beklentileri olduğunu belirtti.

Elinde altın olanları sarsacak uyarı! Zafer Ergezen altın ve gümüş için kritik rakamı açıkladı

ALTIN YATIRIMCISI BU SEVİYEYE DİKKAT ETSİN!

Ergezen, "İsrail-Hamas anlaşmasıyla bir miktar kar satışı gelmesi doğal ama buradaki kritik nokta ABD hükümetinin kapanması ve Fed’in faiz indirim beklentileri olacak. bir anlaşmaya varırsa kıymetli metallerde satışlar devam edebilir. Bu şekilde 3.900 seviyesi çok daha önemli hale gelecektir. Hatta bu rakamın altına da düşebilir. Bu düzeltme kar satışlarının devam etmesine neden olabilir. Bir miktar temkinli olmakta fayda var" diyerek yatırımcıları uyardı.

Elinde altın olanları sarsacak uyarı! Zafer Ergezen altın ve gümüş için kritik rakamı açıkladı

Ergezen, teknik açıdan da dikkat çeken seviyeleri hatırlatarak "Dün ve ondan önceki gün altın iki kez 4.058 seviyesini denemişti. Deneyip geçemeyince kar satışlarının arttığını gördük. Hala kritik seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Yükseliş bitti demek için çok erken. 3.900 seviyesinin üzerindeyse kar satışlarının devam edip etmeyeceğini birlikte göreceğiz. Her kar satışından sonra alıcıların güçlü kaldığını ve belli seviyenin altına sarkmadığını görüyoruz. Ancak 3.900 dolar seviyesinin altına düşerse altın için daha temkinli olmak gerekir" dedi.

Elinde altın olanları sarsacak uyarı! Zafer Ergezen altın ve gümüş için kritik rakamı açıkladı

Gram altın yatırımcılarına da özel bir uyarıda bulunan Ergezen, "Gram altın tarafında fiyat vermek zor çünkü dolar tarafında çok hareket olmadığı için gram altını dolar üzerinden takip etmek daha sağlıklı olur. Ons altın 3.900 doların altına düştüğünde gram bazında kaç liraya denk gelirse o seviyenin altı daha riskli olacaktır" diyerek elinde gram altın olan yatırımcıları uyardı.

Elinde altın olanları sarsacak uyarı! Zafer Ergezen altın ve gümüş için kritik rakamı açıkladı

ELİNDE GÜMÜŞ OLAN ÇOK DAHA DİKKATLİ OLSUN

Gümüşte ise tablo biraz daha farklı. Ergezen, gümüşün ons altına göre daha güçlü seyrettiğinin altını çizerek, "Gümüş için biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Şu an çok güçlü bir trendin içinde, ons altından daha güçlü. ABD’de büyüme rakamları beklenti üstünde geldi. Bu, ABD hükümetinin faiz indirimi beklentisini artırdı. Bu gelişmelerle bakılınca gümüşün ons altına göre daha güçlü kaldığını görüyoruz. Ancak ABD istihdam verileri beklenti altında kalırsa gümüş ve değerli metaller — platin, paladyum gibi — satışları derinleşir. Gümüşte de 48 dolar seviyesi kritik. 48 doların altı ve üstü olarak bakabiliriz yatırımlarımıza" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın satışı durduruldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk 1974 yılından beri bir ilk yaşandığını açıkladı
EYT kaçırıp kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kimin ne zaman emekli olacağını açıkladı
ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#yatırım
#abd hükümeti
#Gümüş Fiyatları
#Emtia Piyasaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.