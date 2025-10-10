Elinde altın olanları sarsacak uyarı! Zafer Ergezen altın ve gümüş için kritik rakamı açıkladı

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları, 10 Ekim 2025 gününe düşüşle başladı. Elinde altın ve gümüş olan yatırımcılar değer kaybına uğrama ihtimali hakkında endişeli. Piyasada "Altın fiyatları düşecek mi?" sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği konu haline geldi.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede, kıymetli metallerdeki son hareketleri ve kritik seviyeleri anlattı.

KAR SATIŞI BEKLENİYORDU

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, güçlü yükseliş trendinin henüz kırılmadığını vurgulayarak, "Çok güçlü bir yükseliş trendi var hala. Bunun bozulduğunu söylemek zor. 3.900 dolar seviyesi altın için kritik bir seviye. Ama bu kadar hızlı yükselişten sonra kar satışı gelmesi oldukça doğal, zaten bunu bekliyorduk" dedi.

Ergezen, satışların derinleşip derinleşmeyeceğini belirleyecek kilit noktanın ABD hükümetinin kapanma riski ve Fed’in faiz indirim beklentileri olduğunu belirtti.

ALTIN YATIRIMCISI BU SEVİYEYE DİKKAT ETSİN!

Ergezen, "İsrail-Hamas anlaşmasıyla bir miktar kar satışı gelmesi doğal ama buradaki kritik nokta ABD hükümetinin kapanması ve Fed’in faiz indirim beklentileri olacak. ABD hükümeti bir anlaşmaya varırsa kıymetli metallerde satışlar devam edebilir. Bu şekilde 3.900 seviyesi çok daha önemli hale gelecektir. Hatta bu rakamın altına da düşebilir. Bu düzeltme kar satışlarının devam etmesine neden olabilir. Bir miktar temkinli olmakta fayda var" diyerek yatırımcıları uyardı.

Ergezen, teknik açıdan da dikkat çeken seviyeleri hatırlatarak "Dün ve ondan önceki gün altın iki kez 4.058 seviyesini denemişti. Deneyip geçemeyince kar satışlarının arttığını gördük. Hala kritik seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Yükseliş bitti demek için çok erken. 3.900 seviyesinin üzerindeyse kar satışlarının devam edip etmeyeceğini birlikte göreceğiz. Her kar satışından sonra alıcıların güçlü kaldığını ve belli seviyenin altına sarkmadığını görüyoruz. Ancak 3.900 dolar seviyesinin altına düşerse altın için daha temkinli olmak gerekir" dedi.

Gram altın yatırımcılarına da özel bir uyarıda bulunan Ergezen, "Gram altın tarafında fiyat vermek zor çünkü dolar tarafında çok hareket olmadığı için gram altını dolar üzerinden takip etmek daha sağlıklı olur. Ons altın 3.900 doların altına düştüğünde gram bazında kaç liraya denk gelirse o seviyenin altı daha riskli olacaktır" diyerek elinde gram altın olan yatırımcıları uyardı.

ELİNDE GÜMÜŞ OLAN ÇOK DAHA DİKKATLİ OLSUN

Gümüşte ise tablo biraz daha farklı. Ergezen, gümüşün ons altına göre daha güçlü seyrettiğinin altını çizerek, "Gümüş için biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Şu an çok güçlü bir trendin içinde, ons altından daha güçlü. ABD’de büyüme rakamları beklenti üstünde geldi. Bu, ABD hükümetinin faiz indirimi beklentisini artırdı. Bu gelişmelerle bakılınca gümüşün ons altına göre daha güçlü kaldığını görüyoruz. Ancak ABD istihdam verileri beklenti altında kalırsa gümüş ve değerli metaller — platin, paladyum gibi — satışları derinleşir. Gümüşte de 48 dolar seviyesi kritik. 48 doların altı ve üstü olarak bakabiliriz yatırımlarımıza" dedi.