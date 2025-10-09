Altın satışı durduruldu: Mehmet Ali Yıldırımtürk 1974 yılından beri bir ilk yaşandığını açıkladı

Gram altın bugün itibarıyla 5,410 lira seviyesinden işlem görüyor ancak Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada satış rakamları oldukça farklı seyrediyor. Altına yönelik talebin rekor seviyelere ulaşması ile kuyumculardaki alım-satım makası tarihte ilk kez 500 TL seviyelerini gördü. Aradaki makas farkına rağmen altın satışlarında artış devam ediyor.

ALTIN SATIŞI DURDURULDU

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kapalı Çarşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kuyumcuların hızla artan fiyatların ardından altın satış işlemlerini durdurduğunu belirtti.

ALTIN ALAN KAPIDA KAZANIYOR

Yüksek fiyattan alış ve satış yaptıkları için yükselen fiyatlara ayak uyduramayan kuyumcular sattıkları altını yerine koyamamaktan şikayetçi. Yıldırımtürk, "Dükkandan çıkan alıcı kapıda kazanmaya başlıyor” ifadeleri ile durumu özetlerken, dünyadaki fiyat artışından bağımsız olarak iç talep patlaması olduğuna dikkat çekti.

Yıldırımtürk, merkez bankalarının altına yönelik talebinin ve jeopolitik risk faktörünün altın fiyatlarını artırdığını belirterek, "1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı. Kapalı Çarşı’ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor" ifadelerini kullandı.

REZERVLER ARTIYOR, EMTİA DEĞERLENİYOR

Ülkelerin merkez bankalarının portföylerinden doları hafifletmeye başladığını ve altın gibi emtialara yöneldiğini anlatan Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Artık dünya ülkeleri arasında takas yöntemi satışlara dönülmeye başlandı. Örneğin Pakistan, İran’a ürün gönderiyor karşılığında petrol alıyor. Bu yöntemle emtialar artık çok değerli hale geliyor. Eğer takas yöntemi ülkelere yayılmaya başlarsa, ki bunu görmeye başlıyoruz, altının ons değeri 10 bin doları bile görebilir. Bu hayal değil. Paranın değil emtianın güçlü olduğu, bir süreç yaşıyoruz. Yeni dünya bu yönde hızla değişiyor” değerlendirmesinde bulundu.