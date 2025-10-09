Nakit ihtiyacı için çözüm çoğaldı! Faizsiz kredide limitler yükseldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nakit ihtiyacı olan tüketiciler özellikle kısa dönemli ihtiyaçlar için faizsiz kredi arayışına giriyor. BDDK verilerine göre konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri aracılığıyla toplamda 2,58 trilyon liradan fazla kredi kullanıldı. Bu dönemde bankalar da yeni müşterilerine faizsiz ve düşük maliyetli kredi fırsatları sunuyor. Peki hangi bankalar sıfır faizli tüketici kredisi imkanı sağlıyor? İşte detaylar...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Detay:
3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans
1 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar ek hesap
Koşul: Yeni müşterilere özel
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %0
Toplam: 75.000 TL
Detay:
Sigortasız 50.000 TL’ye kadar kredi
25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans
ENPARA.COM
Faiz oranı: %0
Tutar: 75.000 TL
Vade: 6 aya kadar
Detay: Faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi
QNB
Faiz oranı: %0
Toplam: 85.000 TL
Detay:
3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
AKBANK
Faiz oranı: %0
Toplam: 60.000 TL
Detay:
6 ay vadeli 35.000 TL kredi
3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans
DENİZBANK
Faiz oranı: %0
Toplam: 90.000 TL
Detay:
3 ay vadeli 65.000 TL kredi
3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
TEB
Faiz oranı: %0 - %2,99
Toplam: 150.000 TL
Detay:
%0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
%2,99 faizli 36 ay vadeli 125.000 TL kredi
ALBARAKA
Finansman oranı: %0
Toplam: 85.000 TL
Detay:
25.000 TL vade farksız finansman
World kart ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
KUVEYTTÜRK
Finansman oranı: %0
Toplam: 50.000 TL
Detay:
Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamada vade farksız 5 taksit