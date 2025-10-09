Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Nakit ihtiyacı için çözüm çoğaldı! Faizsiz kredide limitler yükseldi

Ekim 09, 2025 09:54
1
para

Nakit ihtiyacı olan tüketiciler özellikle kısa dönemli ihtiyaçlar için faizsiz kredi arayışına giriyor. BDDK verilerine göre konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri aracılığıyla toplamda 2,58 trilyon liradan fazla kredi kullanıldı. Bu dönemde bankalar da yeni müşterilerine faizsiz ve düşük maliyetli kredi fırsatları sunuyor. Peki hangi bankalar sıfır faizli tüketici kredisi imkanı sağlıyor? İşte detaylar...

2
para

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %0

Tutar: 55.000 TL

Detay:

3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

1 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar ek hesap

Koşul: Yeni müşterilere özel

3
PARA

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %0

Toplam: 75.000 TL

Detay:

Sigortasız 50.000 TL’ye kadar kredi

25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

4
KREDİ

ENPARA.COM

Faiz oranı: %0

Tutar: 75.000 TL

Vade: 6 aya kadar

Detay: Faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

 

5
FAİZSİZ KREDİ

QNB

Faiz oranı: %0

Toplam: 85.000 TL

Detay:

3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

6
KREDİ

AKBANK

Faiz oranı: %0

Toplam: 60.000 TL

Detay:

6 ay vadeli 35.000 TL kredi

3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans

7
KREDİ

DENİZBANK

Faiz oranı: %0

Toplam: 90.000 TL

Detay:

3 ay vadeli 65.000 TL kredi

3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

8
PARA

TEB

Faiz oranı: %0 - %2,99

Toplam: 150.000 TL

Detay:

%0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

%2,99 faizli 36 ay vadeli 125.000 TL kredi

 

9
KREDİ

ALBARAKA

Finansman oranı: %0

Toplam: 85.000 TL

Detay:

25.000 TL vade farksız finansman

World kart ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit

10
KREDİ

KUVEYTTÜRK

Finansman oranı: %0

Toplam: 50.000 TL

Detay:

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamada vade farksız 5 taksit

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.