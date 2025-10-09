Çocuğunuzda varsa hemen imha edin! Bakanlık'tan sevilen oyuncak için karar çıktı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara karşı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncaktan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride sağlık açısından risk taşıyan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

Bakanlık tarafından yapılan son denetimlerde çocuklar tarafından çok sevilen Kaktüs Figürlü Oyuncak (Dans Etme, Şarkı Söyleme Vb. - Şarjlı, Elektronik Fonksiyonlu) hakkında boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi) riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılması ve üretiminin yasaklanması kararı çıktı.