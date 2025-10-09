EYT kaçırıp kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kimin ne zaman emekli olacağını açıkladı

Bugün sigortalı olan 65 yaşından önce emek­li olamayacak. Bazı kesimler Türkiye'de emeklilik yaşının düşük bazıları ise yüksek olduğunu savunuyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kimin ne zaman emekli olacağı hakkında tarih tarih açıklama yaptı. Erdursun "Türkiye artık erken emeklilik ülkesi değil; aksine Avrupa ülkeleriyle aynı yaş standardına geçmiş durumda" diyerek emeklilik sisteminde en köklü değişim, 1 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olduğunu belirtti.

Erdursun, "SSK (4A) kapsamında sigortalı olanlar için en az 7.200 gün prim, yani yaklaşık 20 yıl çalışma şar­tı bulunuyor. Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındakilerde ise prim şartı 9.000 gün, yani 25 yıl. Bugün (2025 itibarıyla) sigortalı olan bir kişi, bu prim süresini 2045 civarında tamamlayabiliyor" dedi.

Erdursun'un açıklamasına göre, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler için bu süre daha uzun olduğundan, bugün işe baş­layan bir kişi 65 yaşını doldurmadan emekli olama­yacak. 2048 yılı ve sonrasında primini tamamlayan kadın ve erkekler için yaş tamamen eşitleniyor: her­kes 65 yaşında emekli olacak.

9 EYLÜL 1999 – 30 NİSAN 2008 ARASI: KADEMELİ YAŞ SİSTEMİ

Erdursun, bu dönemde sigortalı olan kadınların 58, erkeklerin 60 yaşında emek­li olabileceğini; SSK’da 7.000–7.200 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda 9.000 gün prim gününün yeterli olduğunu belirtti.

8 EYLÜL 1999 VE ÖNCESİ: EYT’LİLER (YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK)

Erdursun, "8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 3 Mart 2023’te çıkarılan EYT düzenlemesi ile yaş şartı olmadan emekli olma hakkı kazandı. Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeden bu­güne kadar 2,5 milyon kişi emekli oldu. Kalan yak­laşık 2 milyon kişi ise prim günlerini tamamlamayı bekliyor. Ancak EYT yasası yalnızca bu tarih ara­lığında sigortalı olmuş sınırlı bir kesimi kapsıyor" dedi.

BUGÜN SİGORTALI OLAN NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

Erdursun, "Bugün 20 yaşında sigortalı olan bir kişi için tablo net, 7.200 prim gününü tamamlamak en az 20 yıl sü­rüyor, Bu da 2045 yılına denk geliyor.

2045 yılına göre kadınlar 63, erkekler 65 yaşın­da emekli olabiliyor" dedi ve 2025 yılında sigortalı olan bir kişi için erken emeklilik sisteminin artık mümkün olmadığını vurguladı.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ

Son dönemde yapılan “Türkiye’de emeklilik ya­şı düşük” açıklamaları, 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların artan kademeli emeklilik beklentisiyle de ilişkilendirildiğini belirten Erdursun, bu dö­nemde sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 ya­şında emekli olabildiğini EYT’den yararlanamayan bu kesimin, uzun süredir yeni bir geçiş düzenleme­si talep ettiğini söyledi. Erdursun, kademeli emeklilik konusunun gündeme daha sık geleceğinin altını çizdi.