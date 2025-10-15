Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kredi borcunu ödeyemeyenler dikkat! Bunu yapana haciz gelebilir

Kredi borcu yüksek olup ödeme gücünü kaybeden tüketiciler çıkış yolu arıyor ve bazen yapabileceklerini bilmediği için durum daha da kötüye gidebiliyor. Kredi borcunu ödemekte zorlanan kişilerin yapabilecekleri hakkında bilgi veren Avukat Mert Yalçın yapılandırma, icra, haciz, aciz vesikası gibi sürecin tüm adımları hakkında kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 09:59

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 40 milyar 512 milyon lira artarak 2 trilyon 585 milyar 35 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 622 milyar 392 milyon lirası konut, 50 milyar 404 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 912 milyar 239 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Kredi kullanımının yaygın olduğu bu dönemde kredi ödemeleriyle ilgili sorun yaşayan tüketiciler çıkış yolu arıyor. Avukat Mert Yalçın, kredi borcunu ödeyemeyen kişiler için yapabilecekleri hakkında Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a özel açıklamalarda bulundu.

Kredi borcunu ödeyemeyenler dikkat! Bunu yapana haciz gelebilir

KREDİ BORCUNU ÖDEYEMEYEN TÜKETİCİ NE YAPABİLİR?

Kredi borcunu ödeyemeyecek kişinin temerrüt durumuna düşmeden önce derhal bankadan veya kredi kuruluşundan yapılandırma isteğinde bulunması gerektiğinin altını çizen yalçın, "Kişinin borcu yapılandırmayı tercih etmesi lazım. Kredi sözleşmelerinde sadece faiz değil, bazen cezai şart da oluyor, yani borcu vadesinde ödemezsen bir gecikme tazminatı tasfiye ediyor. Ayrıca faiz ve bir takım yan ödemeler var. Dolayısıyla bunlardan kurtulmak için en doğrusu ödememe durumu olan kişinin borcunu yeniden yapılandırması" dedi.

Kredi borcunu ödeyemeyenler dikkat! Bunu yapana haciz gelebilir

TAZMİNAT ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Yalçın, ödeyememe durumlarında belli bir faiz karşılığında tüketicinin borcunu erteleme hakkı olduğunu bunu finans kuruluşu ile görüşebileceğini belirtti. Tüm bunlar yapılmazsa tüketicinin tazminatlarla karşılaşabileceği bilgisini verdi.

Kredi borcunu ödeyemeyenler dikkat! Bunu yapana haciz gelebilir

Yalçın, "Kredi kullanırken zaten tüketici bilgilendiriliyor. Hele yeni yasal düzenlemelerde banka kredilerinde tüketiciye çok ciddi maddeler imzalatıyor. Yapabilecek şey erteleme olabilir. Bunun dışında doğrudan yasal bir mekanizma maalesef yok" diyerek konu hakkında durumu özetledi.

Kredi borcunu ödeyemeyenler dikkat! Bunu yapana haciz gelebilir

KİŞİ İFLAS EDERSE BORCUNU ÖDEMEYEBİLİR Mİ?

Gerçek kişi iflasının Türk hukukunda olmadığını belirten Yalçın, iflas prosedürleri daha çok tacirler/şirketler için öngörülmüş durumda olduğunun şirketlerde iflasın mümkün ama gerçek kişi iflası maalesef mümkün olmadığının altını çizdi.

Kredi borcunu ödeyemeyenler dikkat! Bunu yapana haciz gelebilir

ödemeleri hangi kurumla yönetildiği hakkında bilgi veren Yalçın, "Konu tüketici kredisi olduğu için elbette borç miktarı icra takibinde olacaktır ve söz konusu kişi icra dairesinde de bir takım taksitlendirmeler yapabilir" dedi.

Kredi borcunu ödeyemeyenler dikkat! Bunu yapana haciz gelebilir

Hiçbir şekilde borç ödeyemeyen kişiler için de durum analizinde bulunan Avukat Mert Yalçın, "Aciz vesikasıyla dosya kapanabilir ama aciz vesikası demek takip bitti demek değil. Her zaman aciz vesikası sahibi onu işleme koyup takibi devam ettirme hakkına sahip. Ayrıca aciz vesikası, borcun zamanaşımını keser ve yeni bir alacak hakkı doğurur" diyerek süreç hakkında bilgi verdi.

Kredi borcunu ödeyemeyenler dikkat! Bunu yapana haciz gelebilir

MALINIZA HACİZ UYGULANABİLİR

Borcun ödenmemesi halinde açıldığını belirten Yalçın, icra takibinin neticesinde işlemi uygulandığını belirtti. Yalçın, "Haciz için bankada parası varsa parayı nakit tahsil ediyorlar. Ama nakit yoksa gayrimenkul araba gibi mallar varsa bunlar da paraya çevirmek suretiyle tahsil ediliyor" diyerek tüketicileri uyardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde altın olanları sarsacak uyarı! Zafer Ergezen altın ve gümüş için kritik rakamı açıkladı
Bunu yapan evinden çıkarılacak! Kira zammında kritik uyarı
Farkında olmadan her ay bu parayı veriyorsunuz! İşte çağın en gizli masrafı
ETİKETLER
#tüketici kredileri
#haciz
#haciz
#tazminat
#icra takibi
#kredi borcu
#kredi borcu
#tüketici kredisi
#Kredi Yapılandırma
#Kredi Yapılandırma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.