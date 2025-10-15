Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ekvador'da terör eylemi! Devlet Başkanı Noboa'nın ailesi hedefte! Bombalı saldırı düzenlendi

Ekvador'da terör saldırısı düzenlendi. Guayaquil şehrinde Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın ailesine ait şirketin genel merkezi ve bir alışveriş merkezinin yakınında bombalı araç patlatıldı. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 11:44

'un şehri İtfaiye Teşkilatından yetkililer, Devlet Başkanı Noboa'nın ailesine ait şirketin genel merkezi ve büyük bir alışveriş merkezinin yakınlarında meydana gelen bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyı " eylemi" olarak nitelendirerek, olay yerinde "patlayıcı yüklü" bir başka aracın bulunduğunu ve polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kolluk kuvvetlerinin söz konusu saldırıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Reimberg, olay yerinde çok sayıda tahrip gücü yüksek patlayıcı madde ve elektronik cihaz tespit edildiğini aktardı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, başsavcılık tarafından tanıkların dinlediği ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelediği ifade edildi.

Ekvador'da terör eylemi! Devlet Başkanı Noboa'nın ailesi hedefte! Bombalı saldırı düzenlendi

TAŞLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Ayrıca 8 Ekim 2025'te Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın konvoyuna bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.

Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, yaptığı açıklamada, Noboa'nın Canar eyaletine bağlı El Tambo şehrinde bir etkinliğe giderken, yol üzerindeki yaklaşık 500 kişinin taşlı saldırısına maruz kaldığını duyurmuştu.

Ekvador Savunma Bakanı Gian Carlo Loffredo, Devlet Başkanı Noboa’nın konvoyuna yapılan taşlı ve silahlı saldırının açık olduğunu belirtmişti.

