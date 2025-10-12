Yunanistan'da Tarım Bakanlığı'na piknik tüpü düzenekli bombalı saldırı

Kategoriler
İstanbul
Bombalı saldırı Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi.
İlk belirlemelere göre, binanın önüne bırakılan piknik tüplerinden yapılmış düzeneklerin patlaması sonucu dış cephede ufak çaplı hasar oluştu.
Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri (ΤΕΕΜ) inceleme başlatırken, yetkililer patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.