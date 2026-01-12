Fenerbahçe yağmurluk fiyatı ne kadar? Sarı lacivert yağmurluk satışa çıktı

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde hava koşulları mücadele kadar konuşuldu. Fenerbahçe yönetiminin taraftarlar için hazırlattığı yağmurluklar, maç sonrasında taraftarlar için satışa çıkarıldı.

FENERBAHÇE YAĞMURLUK SATIŞI BAŞLADI

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde tribünlerde kullanılan sarı ve lacivert renkteki yağmurlukları maçın ardından Fenerium mağazalarında satışa çıkardı. Final gecesinde sağanak yağış ve rüzgar altında tribünlerde dağıtılan yağmurluklar, karşılaşma sonrasında kulüp tarafından hatıra ürünü olarak değerlendirildi. Bu kapsamda ürünün satış fiyatı da belli oldu.

Kulüp mağazalarında yer alan bilgilendirmede yağmurlukların tek kullanımlık olarak tasarlandığı bilgisi yer aldı. Açıklamada, ürünün bir defa giymek amacıyla hazırlandığı ancak 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde taraftarların oluşturduğu koreografi nedeniyle kalıcı bir hatıraya dönüştüğü belirtildi. Yoğun ilgi sebebiyle satış kararının alındığı bilgisi de paylaşıldı.

FENERBAHÇE YAĞMURLUK FİYAT

Fenerbahçe tarafından satışa sunulan sarı-lacivert yağmurlukların fiyatı 249,90 TL olarak duyuruldu. Final gecesinde tribünlerde ücretsiz olarak dağıtılan ürün, maç sonrasında kulüp mağazalarında aynı tasarımla yer aldı.

Ürünün açıklama metninde yağmurluğun tek kullanımlık olduğuna dikkat çekildi. Buna rağmen final karşılaşmasında ortaya çıkan tribün görüntüsünün, yağmurluğu yalnızca bir maç ürünü olmaktan çıkararak anı değeri taşıyan bir parçaya dönüştürdüğü bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE YAĞMURLUK NEREDEN ALINIR?

Sarı-lacivert yağmurluklar, Fenerbahçe’nin resmi mağazası olan Fenerium aracılığıyla taraftarların erişimine açıldı. Kulüp, ürünün satışına ilişkin bilgilendirmeyi mağaza açıklamasıyla birlikte duyurdu. Yağmurluklar, final maçında kullanılan tasarımla aynı şekilde satışa sunuldu.

Fenerium’daki ürün açıklamasında, yağmurluğun 10.01.2026 tarihinde oynanan Turkcell Süper Kupa finalindeki unutulmaz tribün koreografisinin bir parçası olduğu hatırlatıldı. Yoğun ilgi nedeniyle satışa çıkarıldığı belirtilen ürün, kulüp mağazalarından temin edilebilecek hatıra ürünleri arasında yer aldı.