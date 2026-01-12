Diyanet çeyiz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 500 bin TL çeyiz yardımı

500 bin TL tutarındaki geri ödemesiz çeyiz desteğine ilişkin başvuru süreci ve yöntemi merak edilen konu oldu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026–2035 yıllarını Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan etmesi doğrultusunda TDV tarafından başlatılan proje, aile yapısını güçlendirmeyi amaçlayan sosyal bir destek programı niteliği taşıyor.

Çeyiz yardımından yararlanmak için gerekli başvuru koşulları ve izlenecek adımlara dair detaylar belli oldu.

Karşılıksız olarak sağlanacak desteğe ilişkin takvim de duyuruldu.

500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13 ile 31 Mart tarihleri arasında TDV'nin internet sitesinden gerçekleştirecek.

Sonuçlar, 4 ile 8 Mayıs tarihleri arasında ilan edilecek.

500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak için belirlenen temel kriterler şu şekilde: