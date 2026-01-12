Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk aşkı kısa sürdü

Yaklaşık 4 ay önce Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'nın adı oyuncu Rabia Soytürk ile anılmaya başlamıştı. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları gündem olurken, ikilinin aşkının 1,5 ay sürdüğü öne sürüldü.

RABİA SOYTÜRK İLE HAKAN SABANCI'NIN AYRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, yaklaşık dört ay önce oldukça sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından her iki tarafın da adı farklı isimlerle anılmaya başladı. hande Erçel yapımcı Onur Güvenatam’la aşk yaşamaya başlarken, Hakan Sabancı ise oyuncu Rabia Soytürk ile görüşmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda bir davette görüntülenen oyuncu, tıpkı Hande Erçel’in sözlerine benzer bir şekilde, “Belki bazı şeylerin şu an konuşulmaması gerekiyordur. Güzel şeyler varsa tadı kaçmasın” diyerek aslında ilişkiyi inkar etmediğini, sadece çok yeni olduğunu ima etmişti.

İddialara ilişkileri yeni başlayan Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk ayrılık kararı aldı. İkilinin ayrılığına takipçilerinden yorum yağdı.