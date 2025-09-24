Menü Kapat
24°
Dünya
 Berkay Alptekin

Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Caffar Ekspresi treni bombalandı. Patlama sonucu 6 vagon raydan çıkarken, devrilen bir vagondaki 12 yolcu yaralandı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 11:16

'ın eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Caffar Ekspresi isimli yolcu treni bombalı saldırının hedefi oldu. Raylara yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu trenin 6 vagonunun raydan çıktığını belirtildi.

Yetkililer, raydan çıkan vagonlardan birinin devrildiğini ve vagonda bulunan 12 yolcunun yaralandığını aktardı. Patlamanın ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Demir yolu yetkilileri, saldırı sırasında trende 270 yolcu bulunduğunu, hasar gören hattın güvenlik kontrollerinin ardından onarılarak tren seferlerinin yeniden başlayacağını vurguladı.

Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

PAKİSTAN'DA TERÖR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

#pakistan
#terör saldırısı
#belucistan
#Tren Bombalama
#Caffar Ekspresi
#Dünya
