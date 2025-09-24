Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Caffar Ekspresi isimli yolcu treni bombalı saldırının hedefi oldu. Raylara yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu trenin 6 vagonunun raydan çıktığını belirtildi.

Yetkililer, raydan çıkan vagonlardan birinin devrildiğini ve vagonda bulunan 12 yolcunun yaralandığını aktardı. Patlamanın ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Demir yolu yetkilileri, saldırı sırasında trende 270 yolcu bulunduğunu, hasar gören hattın güvenlik kontrollerinin ardından onarılarak tren seferlerinin yeniden başlayacağını vurguladı.

PAKİSTAN'DA TERÖR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.