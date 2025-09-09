Menü Kapat
 | Murat Makas

Kocaeli'de bombalı saldırının perde arkası belli oldu! Altından 3 milyonluk haraç çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 otomobilin hasar gördüğü bombalı saldırının perde arkası belli oldu. Kocaeli polisinin 120 güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek kimliğini belirlediği şahıs, İstanbul'da ikinci bir saldırıya hazırlanırken yakalandı. Saldırının arkasında 3 milyon TL'lik haraç isteyen suç örgütü çıktı.

Kocaeli'nin ilçesinde 5 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Caddede yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki el yapımı patlayıcıyı binanın önüne fırlattı. Meydana gelen patlamada, park halindeki 5 otomobil ile bir evin camlarında hasar oluştu.

Kocaeli'de bombalı saldırının perde arkası belli oldu! Altından 3 milyonluk haraç çıktı

ÇEVREDE DETAYLI ÇALIŞMA YAPILDI

Patlamayı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede detaylı çalışma yaptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

SALDIRININ ALTINDAN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇIKTI

Olaya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. 120 iş yeri ve çevre güvenlik kamerasının incelenmesiyle olayın, Ercan Yılmaz tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olayın faili, aynı gün saat 23.50'de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, ikinci bir eyleme hazırlık aşamasında üzerinde 1 adet el bombası ele geçirildi. Failin saklanmasına yardım eden 6 kişi ile birlikte gözaltına alındığı, saldırıda kullanılan bir motosikletin de ele geçirildiği açıklandı.

Kocaeli'de bombalı saldırının perde arkası belli oldu! Altından 3 milyonluk haraç çıktı

Devam eden operasyonlarda örgütün azmettiricisi ve işbirlikçisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli Ordu'da, 1 şüpheli ise Kocaeli'de yakalandı. Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 9'u Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'de bombalı saldırının perde arkası belli oldu! Altından 3 milyonluk haraç çıktı

3 MİLYON TL DETAYI

Şahısların, Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren bir firmasından yaklaşık 3 milyon TL istedikleri ve firmanın bu parayı vermemesi üzerine eylemi gerçekleştirdikleri öğrenildi.

