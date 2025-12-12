Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Adana'da torbacı polis baskınında canlı yayın açıp canına kıydı

Adana'da kısa süre önce cezaevinden çıkarak uyuşturucu sattığı öne sürülen şahsın evine yapılan polis baskınında teslim olmayan şüpheli, sosyal medyada canlı yayın açıp canına kıydı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yasaklı madde satışı yaptığı ileri sürülen ve sabıka kaydı bulunan A.A.'yı yakalamak için 10 Aralık Çarşamba gecesi operasyon düzenledi. Üç katlı binanın en üst katında yaşayan A.A.'nın kısa süre önce cezaevinden çıktığı da öğrenildi.

"HAVAYA ATEŞ EDEMEZSEM KAFAMA EDERİM"

Polislerin "Emniyete götürüleceksin" talebini reddeden A.A., kapıyı açmayarak ekiplerin içeri girmesine engel oldu. Anne ve babasının da evde bulunduğu sırada elindeki tabancayla direnen şüpheli, ateş etmeden önce dışarıdaki polislere, "Abi havaya ateş edebilir miyim?" diye seslendi. Ekiplerin "Sakın ateş etme" uyarısına karşılık, "O zaman kafama ateş ederim" ifadelerini kullandı.

Adana'da torbacı polis baskınında canlı yayın açıp canına kıydı

ANNE VE BABASINI DIŞARI ÇIKARIP SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN AÇTI

Anne ve babasını evden çıkaran A.A., cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Teslim olmamakta ısrar eden şüpheli için bölgeye önce müzakereciler, ardından özel harekât ekipleri sevk edildi.

Uyarılara rağmen sakinleşmeyen ve yasaklı madde etkisinde olduğu değerlendirilen A.A., bir süre sonra elindeki tabancayla kendi başına ateş etti. Olay yerine giren ekipler, kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan şahsın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

