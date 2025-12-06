Adıyaman'da polislerden canına kıyan arkadaşlarının haberini yapan gazetecilere tekmeli yumruklu saldırı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Z.K., henüz belirlenemeyen nedenle kaldığı dairede tabancayla hayatına son verdi. İntihar eden polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİLER

Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunurken Anadolu Ajansı muhabirlerinden O.P. ile A.G. de görevlerini yaptıkları esnada polislerin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen ve hakarete maruz kalan gazeteciler, uğradıkları saldırıdan ötürü yaralandı.

POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Yaralı gazeteciler kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Vücutlarında darp izleri bulunan gazetecilerin kendilerine meydan dayağı atan polislerden şikayetçi olacakları öğrenildi.

POLİSİN CANINA KIYMASINA İNCELEME

Hayatına son veren Z.K.'nin cenazesi ise tamamlanan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.