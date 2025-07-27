İzmit'te görevini yapan İHA muhabiri Fehime Kartal'a linç girişimi kamerada!

Olay, Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi’nde, Hacı Ahmet Kurt’un bir binadan düşerek hayatını kaybetmesiyle başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görevini yapmak için olay yerine gelen İhlas Haber Ajansı muhabiri Fehime Kartal, hayatını kaybeden kişinin yakınları olduğu belirtilen yaklaşık 20 kişilik bir grubun hedefi oldu.

TEHDİT VE GASP ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Kartal’ın cep telefonuyla uzaktan çekim yaptığı sırada bir kadının “Olay yeri inceleme mi?” diyerek tepki gösterdiği, ardından “Sosyal medyada izlersek sizi paramparça ederiz” diye tehdit ettiği görülüyor. Grup, muhabirin etrafını sararak hakaret ve küfürler savurdu. Bir kişi, Kartal’ın telefonunu zorla alarak iş grubuna “Bu haber paylaşılmayacak” mesajı yazdı ve çekilen görüntüleri sildi.

ARBEDE VE POLİS MÜDAHALESİ

Arbede sırasında bir kadın, muhabirin eline ve kamerasına vurdu; telefonu gasp eden kişi ise gelen çağrıya cevap verdi. Kartal, telefonunu geri istemesine rağmen başarılı olamadı. Öfkeli bir erkek, “Bırak” diyerek muhabirin üzerine yürüdü ve ağır hakaretlerde bulundu. Polis, Kartal’ı kalabalıktan uzaklaştırırken, bir saldırgan “Senin yerini bulacağım” tehdidinde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fehime Kartal, saldırganlardan şikayetçi oldu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, saldırıyı kınayarak Kartal’a hukuki destek sağlayacağını duyurdu. Olay, basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.