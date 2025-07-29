Dehşeti yaşayan İHA muhabiri uğradığı saldırıyı anlatıp meydan okudu: Susmayacağız

26 Temmuz'da Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği olayı takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Fehime Kartal, hayatını kaybeden şahsın yakınlarının saldırısına uğramış, bir saldırgan Kartal'ın telefonunu zorla elinden alarak WhatsApp'taki iş grubundan "Bu haber paylaşılmayacak" mesajı göndererek haber görüntülerini silmişti.

"ÖMRÜ HAYATIMDA BÖYLE KÜFÜR DUYMADIM"

İHA Muhabiri Fehime Kartal TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programına görüntülü bağlanarak yaşadığı dehşeti anlattı. Kartal, olay hakkında detayları paylaşarak "Ömrü hayatımda ben böyle bir küfür duymadım. Maalesef ki hemcinslerim tarafından da küfürlere maruz kaldım." dedi.

Kartal ayrıca "Biz kadın gazeteciler susmayacağız, kadın-erkek fark etmez ama susmayacağız. İnanıyorum bunlar gerekli cezayı alacaklar. Anlayacaklar ki bir daha başka bir gazeteciye bunları yaşatamayacaklar." ifadelerini kullanarak saldırganlardan korkmadığını duyurdu. Kartal, yaşadığı dehşeti şu ifadelerle anlattı:

"Yangın ihbarıyla olay yerine gittim. Olay yerinde görüntüleri çekip ayrılıyorken caddenin üst sokağında yaşlı bir amcanın, bu bir iddia, yangını seyrederken düştüğü ihbarını aldım. Görevimi yapmak amacıyla bölgeye gittim. Kadın muhabir olmam onların saldırmasına engel olmadı maalesef.

"BİZ SENİ PARÇALARIZ"

Mahremiyet gerektiren bir şeyi çekmedim. Ne çekiyorsun sesiyle ürktüm. O ses üzerine görüntümü çektim. Bir grup bağrışıp üstüme koşmaya başladı. Zaten 'Biz seni parçalarız.' diyerek geldiler.

"ORASI KAMUYA AÇIK BİR ALAN"

Kimsenin mahremiyetini çekmedim. Orası kamuya açık bir alan. (Gürkan Hacır'ın ölen vatandaşı görüntüleyip görüntülemediği sorusu üzerine) Hayır, zaten orası brandayla çevriliydi. Zaten yolun karşısındaydım.

Telefonumu vermek istemedim. Ali Sait Mercan elimden bir hışımla bana ait olan telefonu aldı. Sonra kendi telefonu gibi kurcaladı. WhatsApp'a girip attığım haber görüntüsünü silmiş. 'Bu haber yapılmayacak' diye bir mesaj atmış. O sırada beni arayan meslektaşıma da tehditvari bir şekilde 'Buraya gelmeyeceksiniz, bu haberi yapmayacaksınız diye konuşmuş.

"YAŞLI ADAMLARIN BİLE AHLAKSIZ KÜFÜRLERİNE MARUZ KALDIM"

Saldırganların beni öldürmek istercesine gözlerinden ateş fışkırıyordu adeta. Yaşlı adamların bile ahlaksız küfürlerine maruz kaldım. Ömrü hayatımda ben böyle bir küfür duymadım. Maalesef ki hemcinslerim tarafından da küfürlere maruz kaldım.

2019'dan beri Adliye muhabiri yaparak bir yol katetmeye çalışıyorum. Kadın ve çocuk cinayetlerinin, istismarların gün yüzüne çıkarılması için birçok haber yaptım. Yüzlerce davaya girdim... Çok kötü oluyorum gerçekten. Binlerce ailenin sesi oldum ama benim orada sesim kıstırıldı ama asla susmayacağız. Biz kadın gazeteciler susmayacağız, kadın-erkek fark etmez ama susmayacağız.

"BİR DAHA BAŞKA BİR GAZETECİYE BUNLARI YAŞATAMAYACAKLAR"

İçlerindeki adamların firari olduğunu, tutuklanma talebine rağmen tutuksuz yargılandığını biliyorum. İnanıyorum bunlar gerekli cezayı alacaklar. Anlayacaklar ki bir daha başka bir gazeteciye bunları yaşatamayacaklar."