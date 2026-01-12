Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın acı kaybı

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, aralık ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CANDAŞ TOLGA BABASINI KAYBETTİ

Gazeteci İsmail Saymaz X hesabından yaptığı paylaşımda; "Gazeteci arkadaşımız Candaş Tolga Işık, bir süredir tedavi gören babası Emin Işık’ı kaybetti. Emin amcaya Allahtan rahmet, sevgili arkadaşım Candaş’a ve ailesine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

CANDAŞ TOLGA KİMDİR?

1978 doğumlu Candaş Tolga, Türk gazeteci, köşe yazarı ve sunucu. 2002 yılında bir yerel radyo istasyonunda habercilik yapmaya başladı. Ardından çeşitli radyo programları hazırlayıp sundu.