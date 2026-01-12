Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Ocak Spotify erişim problemi

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformları arasında yer alan Spotify'da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü erişim problemleri yaşanıyor. Spotify'da yaşanan erişim problemlerinden dolayı kullanıcılar uygulamaya giriş yapamadıklarını ve müziklerin dinlenmediğini ifade etti. Yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar "Bir sorun var" hatasıyla karşı karşıya kaldı. Spotify erişim probleminin dünya genelinde yaşandığı sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından belirtiliyor. Peki Spotify çöktü mü, neden açılmıyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Ocak Spotify erişim problemi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 17:20

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor soruları kullanıcıların gündeminde yer alıyor. ABD merkezli popüler çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify'da bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) saat 15.55 sıralarında erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Yaşanan erişim problemlerinden dolayı kullanıcılar platforma bağlanmakta sorunlar yaşıyor. Platforma giriş yapan kullanıcılar "Bir sorun yaşandı" ifadesi ile karşılaştıklarını belirttiler. Kullanıcılar tarafından Spotify çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Ocak Spotify erişim problemi

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ 12 OCAK?

Downdetector platformu tarafından aktarılan bilgilere göre Spotify'de kullanıcıların tamamı sunucu bağlantısında sorun yaşıyor. Dünya genelinde meydana gelen sorunlardan dolayı Downdetector, orta seviye hata raporunu belirten sarı kodlu uyarı verdi. Spotify yetkilileri tarafından yaşanan sorun ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik bir sorundan kaynaklandığı tahmin edilen sorunun kısa süre içerisinde platform yetkilileri tarafından çözülmesi bekleniyor. Downdetector platformu tarafından Spotify için paylaşılan son 24 saatlik hata raporu şöyle:

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Ocak Spotify erişim problemi

SPOTİFY ERİŞİM YASAĞI MI GELDİ, NEDEN 12 OCAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Spotify'a getirilmiş herhangi bir erişim engeli bulunmuyor. Yaşanan erişim probleminin teknik bir sorundan kaynaklandığını düşünüyor. Konuyla ilgili Spotify yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Ocak Spotify erişim problemi

SPOTİFY BİR SORUN VAR HATASI NEDİR?

Spotify'da yaşanan erişim problemi nedeniyle kullanıcılar "Bir sorun var" hatası ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcıların sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlara göre problem dünya genelinde yaşanıyor. Yaşanan problemin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı ve en kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.