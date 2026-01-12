Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Ocak Spotify erişim problemi

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor soruları kullanıcıların gündeminde yer alıyor. ABD merkezli popüler çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify'da bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) saat 15.55 sıralarında erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Yaşanan erişim problemlerinden dolayı kullanıcılar platforma bağlanmakta sorunlar yaşıyor. Platforma giriş yapan kullanıcılar "Bir sorun yaşandı" ifadesi ile karşılaştıklarını belirttiler. Kullanıcılar tarafından Spotify çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ 12 OCAK?

Downdetector platformu tarafından aktarılan bilgilere göre Spotify'de kullanıcıların tamamı sunucu bağlantısında sorun yaşıyor. Dünya genelinde meydana gelen sorunlardan dolayı Downdetector, orta seviye hata raporunu belirten sarı kodlu uyarı verdi. Spotify yetkilileri tarafından yaşanan sorun ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik bir sorundan kaynaklandığı tahmin edilen sorunun kısa süre içerisinde platform yetkilileri tarafından çözülmesi bekleniyor. Downdetector platformu tarafından Spotify için paylaşılan son 24 saatlik hata raporu şöyle:

SPOTİFY ERİŞİM YASAĞI MI GELDİ, NEDEN 12 OCAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Spotify'a getirilmiş herhangi bir erişim engeli bulunmuyor. Yaşanan erişim probleminin teknik bir sorundan kaynaklandığını düşünüyor. Konuyla ilgili Spotify yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

SPOTİFY BİR SORUN VAR HATASI NEDİR?

Spotify'da yaşanan erişim problemi nedeniyle kullanıcılar "Bir sorun var" hatası ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcıların sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlara göre problem dünya genelinde yaşanıyor. Yaşanan problemin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı ve en kısa sürede çözülmesi bekleniyor.