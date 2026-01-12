Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yeni paylaşım: Bana atılan iftiraları not alıyorum

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir perde aralanıyor. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyadan "Bitti" mesajını paylaşarak annesine zarar verenleri işaret etti. Gülter ilerleyen saatlerde bir paylaşım daha yaparak ablası Tuğyan Ülkem'in "masum" olmadığını öne sürdü.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER'DEN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından peş peşe video paylaşan Tuğberk Yağız Gülter, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor. Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen" dedi.

Çok sayıda kendisine destek mesajları aldığını belirten Tuğberk, "İyi ki varlar. İyi insanlar iyi ki var. kötülere Allah yardım etsin. İyi insanlar yanımdan ayrılmasın. Teşekkür ediyorum herkese" notunu düştü.

Annesinin ölümünün ardından sessizliğini koruyan Tuğberk Yağız Gülter, son paylaşımıyla davanın gidişatı hakkında merak uyandıran bir mesaj paylaştı. Gülter, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek"