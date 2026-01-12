Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yeni paylaşım: Bana atılan iftiraları not alıyorum

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğberk Yağız Gülter "Bana atılan iftiraları, küfürleri not alıyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 17:16

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir perde aralanıyor. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyadan "Bitti" mesajını paylaşarak annesine zarar verenleri işaret etti. Gülter ilerleyen saatlerde bir paylaşım daha yaparak ablası Tuğyan Ülkem'in "masum" olmadığını öne sürdü.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER'DEN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından peş peşe video paylaşan Tuğberk Yağız Gülter, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor. Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen" dedi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yeni paylaşım: Bana atılan iftiraları not alıyorum

Çok sayıda kendisine destek mesajları aldığını belirten Tuğberk, "İyi ki varlar. İyi insanlar iyi ki var. kötülere Allah yardım etsin. İyi insanlar yanımdan ayrılmasın. Teşekkür ediyorum herkese" notunu düştü.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yeni paylaşım: Bana atılan iftiraları not alıyorum

Annesinin ölümünün ardından sessizliğini koruyan Tuğberk Yağız Gülter, son paylaşımıyla davanın gidişatı hakkında merak uyandıran bir mesaj paylaştı. Gülter, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yeni paylaşım: Bana atılan iftiraları not alıyorum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk aşkı kısa sürdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hasan Can Kaya lobide Rhea Seehorn ile karşılaştı! Tek sorun eşofman oldu
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.