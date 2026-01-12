Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hasan Can Kaya lobide Rhea Seehorn ile karşılaştı! Tek sorun eşofman oldu

Golden Globe ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Rhea Seehorn ile karşılaşan Hasan Can Kaya paylaşımıyla dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hasan Can Kaya lobide Rhea Seehorn ile karşılaştı! Tek sorun eşofman oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 16:34

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre'de (Golden Globe) kazananlar belli oldu. Sinema ve televizyon dünyasının merakla beklediği ödül töreninde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Rhea Seehorn kazandı. Lobide Rhea Seehorn ile karşılaşan Hasan Can Kaya fotoğraf çektirmeden geri kalmadı.

HASAN CAN KAYA EŞOFMANIYLA RHEA SEEHORN İLE KARŞILAŞTI

Hasan Can Kaya, Beverly Hills’te otel lobisinde otururken, Golden Globe ödüllerinde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Rhea Seehorn’la karşılaştı.

Hasan Can Kaya lobide Rhea Seehorn ile karşılaştı! Tek sorun eşofman oldu

Rhea Seehorn’la ile fotoğraf çektiren Hasan Can Kaya paylaşımına "Üzerimde eşofmanla, lobide bugün @goldenglobes da en iyi kadın oyuncu ödülünü alan @rheaseehorn ile karşılaştım. Macera devam ediyor 😂 (bu arada kendisi çok mütevazi ve pozitif bir insan)" dedi.

Hasan Can Kaya lobide Rhea Seehorn ile karşılaştı! Tek sorun eşofman oldu

RHEA SEEHORN KİMDİR?

12 Mayıs 1972 doğumlu Rhea Seehorn, Üniversitedeyken oyunculuk öğretmeninin cesareti altında tiyatroya girmek ve Washington DC'deki tiyatro endüstrisinde fark edilmeye çalışmak için birçok yardımcı pozisyonda çalışmak istiyordu.

Hasan Can Kaya lobide Rhea Seehorn ile karşılaştı! Tek sorun eşofman oldu

Mayıs 2014'te Seehorn Breaking Bad'in öncesini anlatan spin-off dizisi Better Call Saul'da (2015-2022) rol aldı. 2022'de Seehorn, Better Call Saul'un final sezonunun dördüncü bölümüyle ("Hit and Run") televizyon yönetmenliğine ilk adımını attı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Haldun Dormen'den üzen haber! Entübe edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Koray Ergun hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.