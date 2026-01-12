Hasan Can Kaya lobide Rhea Seehorn ile karşılaştı! Tek sorun eşofman oldu

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre'de (Golden Globe) kazananlar belli oldu. Sinema ve televizyon dünyasının merakla beklediği ödül töreninde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Rhea Seehorn kazandı. Lobide Rhea Seehorn ile karşılaşan Hasan Can Kaya fotoğraf çektirmeden geri kalmadı.

HASAN CAN KAYA EŞOFMANIYLA RHEA SEEHORN İLE KARŞILAŞTI

Hasan Can Kaya, Beverly Hills’te otel lobisinde otururken, Golden Globe ödüllerinde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Rhea Seehorn’la karşılaştı.

Rhea Seehorn’la ile fotoğraf çektiren Hasan Can Kaya paylaşımına "Üzerimde eşofmanla, lobide bugün @goldenglobes da en iyi kadın oyuncu ödülünü alan @rheaseehorn ile karşılaştım. Macera devam ediyor 😂 (bu arada kendisi çok mütevazi ve pozitif bir insan)" dedi.

RHEA SEEHORN KİMDİR?

12 Mayıs 1972 doğumlu Rhea Seehorn, Üniversitedeyken oyunculuk öğretmeninin cesareti altında tiyatroya girmek ve Washington DC'deki tiyatro endüstrisinde fark edilmeye çalışmak için birçok yardımcı pozisyonda çalışmak istiyordu.

Mayıs 2014'te Seehorn Breaking Bad'in öncesini anlatan spin-off dizisi Better Call Saul'da (2015-2022) rol aldı. 2022'de Seehorn, Better Call Saul'un final sezonunun dördüncü bölümüyle ("Hit and Run") televizyon yönetmenliğine ilk adımını attı.