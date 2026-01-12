Haldun Dormen'den üzen haber! Entübe edildi

Usta oyuncu Haldun Dormen'in oğlu hastanede tedavi gören babasının entübe edildiğini duyurdu. Ömer Dormen, " Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum" dedi.

HALDUN DORMEN ENTÜBE EDİLDİ

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, "Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Haldun Dormen, "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle.” demişti.