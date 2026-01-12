Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Lösemi tedavisi gören Cansever'den sevindiren haber! "Başardık"

Bir süredir lösemi tedavisi gören şarkıcı Cansever, sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeli haberi verdi. Cansever yaptığı paylaşımda; "Başardık. Canlarım kanseri yendik size müjde vereyim" dedi.

Arabesk müziğinin sevilen ismi Cansever, bir süredir ile mücadele ediyor. Sık sık sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşıyor. Şarkıcı Cansever lösemi tedavisini başarıyla tamamladığını açıkladı

CANSEVER KANSERİ YENDİ

Sanatçı Cansever, bir süredir gördüğü lösemi tedavisini başarıyla tamamladığını ve taburcu edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Lösemi tedavisi gören Cansever'den sevindiren haber! "Başardık"

Sanatçı Cansever’e, geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçı, bir süre gördüğü sürecini başarıyla tamamlamasının ardından, hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Cansever, mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen sanatçı, paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bu süreçte yanında olan ailesine, doktorlarına ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Lösemi tedavisi gören Cansever'den sevindiren haber! "Başardık"
