Oyuncu Koray Ergun hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun ve ekran projelerinin tanınmış isimlerinden Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Birçok projede yer alan Koray Ergun, beyninde tespit edilen ur sebebiyle hastanede tedavi altındaydı.

KORAY ERGUN HAYATINI KAYBETTİ

Koray Ergun, geçtiğimiz Şubat ayında sağ elindeki güç kaybı şikâyetiyle hastaneye başvurmuş, yapılan MR ve tomografi sonuçlarında beyninde 3 cm çapında bir ur tespit edilmişti. 6 Şubat 2025'te gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik mikro cerrahi ameliyat sonrası tüm urun temizlendiği bildirilmişti.

Ergun, sağlık durumu nedeniyle Ankara Ekin Tiyatrosu'nda sahnelenen "Memleketin Kısmeti" oyununa ara vermek zorunda kalmıştı. Ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkabilmesiyle ilgili sosyal medyada dostlarına teşekkürlerini iletmişti.