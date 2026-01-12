Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İngiltere Grönland'ın güvenliği için adaya çıkarma yapabilir!

İngiltere, ABD'yi caydırmak için Grönland'a çıkarma yapabilir. İngiltere, bu hamleyi Grönland'ı hem Çin hem de Rusya'ya karşı korumak için de değerlendiriyor.

İngiltere Grönland'ın güvenliği için adaya çıkarma yapabilir!
'nin, hem ve 'ya karşı korumak hem de burayı ele geçirmek isteyen 'yi caydırmak amacıyla adaya asker göndermeyi planladığı ortaya çıktı. The Telegraph gazetesinin haberinde, İngiltere'nin bu planı Avrupalı müttefikleriyle görüştüğü bilgisi yer aldı.

Çin ve Rusya'nın bölgede artan varlığını tehdit olarak gören İngiltere'nin, adayı korumak için Fransa ve Almanya gibi Avrupalı müttefiklerle görüşme halinde olduğu kaydedilen haberde, bu adımın Grönland'ı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmasının beklendiği de ifade edildi.

İngiltere Grönland'ın güvenliği için adaya çıkarma yapabilir!

SAVAŞ GEMİLERİ YA DA UÇAKLARI DA YERLEŞTİREBİLİR

Haberde, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla buluşan İngiliz ordu yetkililerinin Grönland'daki bir misyon için plan hazırladığına da dikkati çekildi.

İngiliz ordusunun başlangıç seviyesindeki söz konusu planına da yer verilen haberde, adaya İngiliz askerlerinin yanı sıra savaş gemileri ve uçaklarının da yerleştirilebileceği aktarıldı.

İngiltere Grönland'ın güvenliği için adaya çıkarma yapabilir!

ARKTİK GÜVENLİĞİ İÇİN HAZIRLIK

Grönland'a İngiliz ordu unsurlarının yerleştirileceği misyonun çatısı altında yapılacak bir çalışma olacağı da belirtilen haberde, bunun Baltık ve Polonya'daki görevlerden ayrı bir faaliyet olacağı bildirildi.

Haberde, İngiliz ordu yetkilileri de bu görevin gerçekleşmesi ihtimaline karşı şimdiden hazırlığa geçtiklerini ve Arktik güvenliği için zaten hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti.

Gazeteye konuşan bazı hükümet yetkilileri de çalışmaları doğrularken, ismini vermek istemeyen bir yetkili, "(Başbakan) Keir Starmer, Rus ve Çin tehdidini çok ciddiye alıyor ve bir adım atılması gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Grönland'ın güvenliği için adaya çıkarma yapabilir!

Bir diğer yetkili ise açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Atlantik'in kuzeyinde artan saldırganlığını durdurmamız ve Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmemiz gerektiği konusundaki görüşüne katılıyoruz." diye konuştu.

Habere ilişkin gazetenin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı ise "İngiltere, NATO'nun Arktik savunması için müttefikleriyle çalışmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

