Generaller Grönland konusunda ABD liderinden yana değil: "Trump ile uğraşmak 5 yaşındaki çocukla uğraşmak gibi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ülke topraklarına katma isteğinin yankıları sürüyor. İngiltere basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

The Mail on Sunday gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump’ın çevresinde siyasi danışman Stephen Miller’ın öncülük ettiği saldırı yanlısı grup, Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu kaçırmaya yönelik operasyonun başarısından aldığı cesaretle, Grönland’ı Rusya ya da Çin’den önce kontrol altına almak için harekete geçti.

Trump’ın bu kapsamda Ortak Özel Harekat Komutanlığı’na (JSOC) Grönland’ın işgaline yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdiği, ancak ABD Genelkurmay Başkanlığı’nın bu adımın hukuka aykırı olduğu ve Kongre’den destek görmeyeceği gerekçesiyle talebe temkinli yaklaştığı belirtildi.

"GENERALLER TRUMP'I OYALIYOR"

Üst düzey askeri yetkililer Trump’ı bu karardan vazgeçirmek için farklı yollar denerken, adı açıklanmayan bir kaynak, "Rusya’nın Batı'nın yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı ‘hayalet gemileri’ durdurmak veya İran'a saldırı düzenlemek gibi daha az tartışmalı önlemlerden bahsederek Trump'ın dikkatini dağıtmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kaynak ise, "Generaller, Trump'ın Grönland planının çılgınca ve yasadışı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onu başka büyük askeri operasyonlarla oyalama çabası içindeler. Onlara göre bu, 5 yaşındaki bir çocukla uğraşmak gibi bir şey" yorumunu yaptı.

İngiliz diplomatlar, Trump'ın Grönland operasyonu ile ara seçimlerden önce ABD seçmenlerinin dikkatini ABD ekonomisinin performansından başka yöne çekmek istediğini ve Kongre’nin kontrolünü Demokratlara kaptırabileceğini düşündüğünü ifade etti.

"NATO’YU SONA ERDİRMEK İSTİYORSA, BU EN UYGUN YOL"

Habere göre; bir diplomatik telgrafta en kötü senaryonun "NATO'nun içten yıkılması" olarak geçtiğini belirten bir kaynak, "Bazı Avrupalı yetkililer, Trump'ın çevresindeki MAGA (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) fraksiyonunun asıl amacının bu olduğunu düşünüyor.

Kongre, Trump'ın NATO'dan ayrılmasına izin vermeyeceğinden, Grönland'ı işgal ederek Avrupalıları NATO'yu terk etmeye zorlayabilirler. Trump NATO'yu sona erdirmek istiyorsa, bu en uygun yol olabilir" değerlendirmesinde bulundu.