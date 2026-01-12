Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

YouTube'da böylesi görülmedi! 140 yıl süren video herkesi şaşkına çevirdi

Dünyanın en büyük video platformunda ortaya çıkan ve oynatma süresi bir insan ömrünü aşan tuhaf içerik, milyonlarca kullanıcıyı cevapsız sorularla baş başa bıraktı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 17:39

Video paylaşım devi YouTube, yıllar boyunca sayısız gizemli ve tuhaf içeriğe ev sahipliği yaptı. Platforma yüklenen bazı videolar saniyeler içinde unutulup giderken bazıları ise keşfedilmeyi bekleyen bir sır gibi yıllarca fark edilmeden sunucularda saklanabiliyor.

Ancak son günlerde ortaya çıkan ve kaynağının Kuzey Kore olduğu iddia edilen bir paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

YOUTUBE 140 YIL SÜREN VİDEO YÜKLENDİ

Ocak ayının başında "ShinyWR" isimli bir kanal tarafından yüklenen ve başlığında sadece bir soru işareti sembolü bulunan video tam 140 yıl süren uzunluğuyla platformun teknik sınırlarını altüst etmiş durumda. Kayıt baştan sona izlenmesi neredeyse imkansız bir yapı sunuyor.

Buna rağmen geçen hafta içinde 1,4 milyondan fazla görüntüleme alarak viral hale gelen paylaşım, izleyicileri büyük bir kafa karışıklığına sürükledi.

YouTube'da böylesi görülmedi! 140 yıl süren video herkesi şaşkına çevirdi

"YOUTUBE SINIRLARINI NASIL AŞTI?"

Videoya tıklayan kullanıcılar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kişi videonun yüklenmediğini veya çalışmadığını belirtirken yorumlarda ise çeşitli teoriler havada uçuştu. Bir kullanıcı şaşkınlığını "Dünya üzerinde neler oluyor? Neden YouTube'da 140 yıl süren bir video var?" sözleriyle dile getirdi.

Teknik sınırlamalara dikkat çeken bir başka izleyici ise şu ifadeleri kullandı: "Muhtemelen hafta sonu boş kalan zeki bir çocuğun şöhret çabası. Ancak YouTube'un 128 GB veya 12 saatlik yükleme sınırını nasıl aştığını bilmiyorum."

Bununla birlikte aynı kanalda sadece 140 yıllık kayıt yer almıyor. Aynı zamanda 294 saat uzunluğunda başka bir video, 150 saat süren bir kısa içerik ve 300 saatlik bir canlı yayın kaydı da dikkat çekiyor. Platform yönetiminden veya kanal sahibinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Akıllı telefon pazarında 2025'in lideri belli oldu! Samsung mu Apple mı?
#Teknoloji
TGRT Haber
