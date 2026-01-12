Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefon pazarında 2025'in lideri belli oldu! Samsung mu Apple mı?

Küresel akıllı telefon pazarı, gelişmekte olan ülkelerin etkisiyle 2025 yılında yüzde 2 büyüdü. iPhone 17 serisinin başarısı Apple'ı yüzde 20 pazar payıyla liderliğe taşırken Samsung ikinci sırada kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 16:43

Pazar araştırmaları şirketi Counterpoint Research, pazartesi günü yayınladığı raporda akıllı telefon dünyasındaki son durumu gözler önüne serdi. Rapora göre üreticiler, yılın başlarında olası gümrük vergilerinden kaçınmak adına sevkiyatları erkene çekme yoluna gitti. Yılın akıllı telefon pazarı lideri olan şirket de belli oldu.

APPLE’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Teknoloji devi Apple yüzde 20'lik pazar payıyla en büyük beş marka arasında liderlik koltuğuna oturdu. Counterpoint analisti Varun Mishra, şirketin orta ölçekli ve gelişmekte olan pazarlardaki sağlam talebin yanı sıra iPhone 17 serisinin güçlü satış performansıyla zirveye yerleştiğini belirtti.

Akıllı telefon pazarında 2025'in lideri belli oldu! Samsung mu Apple mı?

SAMSUNG VE XİAOMİ TAKİPTE

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise sevkiyatlardaki ılımlı büyümeyle yüzde 19'luk bir pay elde ederek ikinci sırada yer aldı. Listede üçüncü sırayı alan Xiaomi, gelişmekte olan pazarlardaki istikrarlı talebin desteğiyle yüzde 13'lük pazar payına ulaştı.

Akıllı telefon pazarında 2025'in lideri belli oldu! Samsung mu Apple mı?

GELECEK YIL İÇİN "ÇİP KRİZİ" ENDİŞESİ

Sektörde 2025 yılı olumlu bir havada geçse de gelecek dönem için karamsar tablolar çiziliyor. Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, çip üreticilerinin önceliği akıllı telefonlar yerine yapay zeka veri merkezlerine vermesi nedeniyle 2026 yılında pazarın zayıflamasını beklediklerini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka dünyayı "belleksiz" bıraktı: Kriz 2031'e kadar sürebilir
Apple ve Samsung isyanda: Hindistan "Kodlarınızı açın" dedi, ortalık karıştı
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.