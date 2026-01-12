Akıllı telefon pazarında 2025'in lideri belli oldu! Samsung mu Apple mı?

Pazar araştırmaları şirketi Counterpoint Research, pazartesi günü yayınladığı raporda akıllı telefon dünyasındaki son durumu gözler önüne serdi. Rapora göre üreticiler, yılın başlarında olası gümrük vergilerinden kaçınmak adına sevkiyatları erkene çekme yoluna gitti. Yılın akıllı telefon pazarı lideri olan şirket de belli oldu.

APPLE’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Teknoloji devi Apple yüzde 20'lik pazar payıyla en büyük beş marka arasında liderlik koltuğuna oturdu. Counterpoint analisti Varun Mishra, şirketin orta ölçekli ve gelişmekte olan pazarlardaki sağlam talebin yanı sıra iPhone 17 serisinin güçlü satış performansıyla zirveye yerleştiğini belirtti.

SAMSUNG VE XİAOMİ TAKİPTE

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise sevkiyatlardaki ılımlı büyümeyle yüzde 19'luk bir pay elde ederek ikinci sırada yer aldı. Listede üçüncü sırayı alan Xiaomi, gelişmekte olan pazarlardaki istikrarlı talebin desteğiyle yüzde 13'lük pazar payına ulaştı.

GELECEK YIL İÇİN "ÇİP KRİZİ" ENDİŞESİ

Sektörde 2025 yılı olumlu bir havada geçse de gelecek dönem için karamsar tablolar çiziliyor. Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, çip üreticilerinin önceliği akıllı telefonlar yerine yapay zeka veri merkezlerine vermesi nedeniyle 2026 yılında pazarın zayıflamasını beklediklerini ifade etti.