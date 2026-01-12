Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka dünyayı "belleksiz" bıraktı: Kriz 2031'e kadar sürebilir

Yapay zeka şirketlerinin yol açtığı bellek kıtlığının tahmin edilenden çok daha uzun süreceği açıklandı. Yani uzun yıllar boyunca akıllı telefondan bilgisayara, konsollara kadar pek çok üründe fiyat artışları ile karşı karşıya kalacağız.

12.01.2026
12.01.2026
ABD'deki Las Vegas Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve teknoloji dünyasının kalbinin attığı CES 2026 fuarı resmen sona erdi. Fuar boyunca tanıtılan yeni ürünler, meraklıların ilgisini çekse de arka planda yapılan özel görüşmelerde endişe verici bir tablo ortaya çıktı.

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, yapay zeka şirketlerinin sınırlı arzı adeta "yutması" nedeniyle DRAM fiyatlarında önlenemez bir artış yaşanıyor. Üstelik bu sadece şirketleri değil doğrudan tüketicileri de etkileyecek bir darboğaza dönüşmüş durumda.

Yapay zeka dünyayı "belleksiz" bıraktı: Kriz 2031'e kadar sürebilir

FİYATLAR ŞİMDİDEN EL YAKMAYA BAŞLADI

Bellek bileşenine ihtiyaç duyan ürünlerin maliyetleri, kıtlık sebebiyle ciddi oranda yükseldi. Küçük bir örnek vermek gerekirse Dell markasının XPS 14 model dizüstü bilgisayarı geçen yıl 1.699 dolar seviyesindeyken yeni nesil modelde fiyat etiketi 2 bin 50 dolara fırladı.

DRAM, günümüzde teknolojik cihazların en kritik bileşenleri arasında bulunuyor.

KRİZ 2031'E KADAR SARKABİLİR

Bileşen üreticilerinden gelen bilgiler, bellek arzının 2026 yılı için tamamen kapandığını gösteriyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, arz sıkıntısının 2031 yılına kadar devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Mevcut arzın 2026 yılı için rezerve edilmesi nedeniyle yılın ilk aylarında fiyatların sabit kalması beklense de, ilerleyen dönemde stokların azalmasıyla birlikte maliyetlerin daha da artacağı öngörülüyor.

#Teknoloji
