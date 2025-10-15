Habercilik yaptı, gözaltına alındı! İHA Muhabiri Sebahattin Yum, TGRT Haber'e yaşadıklarını anlattı: Kimseye kastımız yok

Iğdır’da Gaziler Günü dolayısıyla 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni düzenlenmişti. Tören sırasında yoğun yağış nedeniyle Iğdır Valisi Ercan Turan şemsiye ile alana çıkmıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Ancak şehit aileleri ve gaziler ise yağmur altında törene katılmıştı. Basın mensupları o anları kayda alınca da şemsiyeler toplatılmış, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü.

ÖNCE POLİS SONRA JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Törendeki bu gelişmeyi haber yapan İhlas haber ajansı muhabiri Sebahattin Yum gözaltına alındı. yaptığı haber gündem olan yum

ifadesinin ardından da serbest bırakıldı. ancak bu kez de Sebahattin Yum jandarma tarafından gözaltına alındı. Yum, jandarmaya verdiği ifade sonrası tekrardan serbest bırakıldı.

TGRT HABER'DE YAŞADIKLARINI ANLATTI

İfadesinin ardından serbest bırakılan Yum, TGRT Haber'de yaşadıklarını anlattı. Gördükleri şeyin haberini yaptığını belirten Yum, "Kimseye kastımız yok" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1978373852993376380