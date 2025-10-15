Asgari ücret zammı için kritik tahmin! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli maaş zamlarını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş yeni yılda herkesin maaşını değiştirecek olan asgari ücrete gelecek zam ile ilgili öngörülerini paylaştı. Emekli promosyonu için bekleyen emeklilere ise en yüksek banka promosyonu için tarih verdi.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TARİH

Geçim sıkıntısı çeken emekliler için önemli olan banka promosyonlarında son rakamlar 32 bin liraya kadar çıktığını belirten Karakaş, "Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var" diyerek banka promosyonunda en yüksek rakam için tarih verdi.

PROMOSYON İÇİN PÜF NOKTALAR NELER?

"2-3 maaş alanlar, tüm maaşları için topluca pazarlık yaparsa daha yüksek promosyon alabilir. Yetim maaşı alan çocuklar da, dul maaşı alanlar da bu promosyon ödemesinden yararlanabilir" diyen Karakaş, "Zaten anlaşması olan kişiler için, ayrıldıkları banka ceza uygulayamaz. İstediğiniz zaman cayma hakkınız var. Verdiği promosyon tutarı düşüldükten sonra başka bankaya geçebilirsiniz. Bankaya kredi borcunuz olsa da emekli maaşınızı alıp bankadan ayrılabilirsiniz" dedi.

EMEKLİ KIDEM TAZMİNATI ÇIKMAZI

Emekli kıdem tazminatının devlete de ek yük getirdiğinden dem vuran Karakaş, yaklaşık 2 milyon 200 bin kayıtlı çalışan olduğunu, bunun iki katı kadar da kayıt dışı çalışan bulunduğunu ve bu durumun devlet için ciddi bir prim kaybı anlamına geldiğini söyledi.

Karakaş "Kendi maaşından emekli olanlara baktığımızda sayının 12 milyonu aştığı görülüyor. Gerekli altyapı ise henüz oluşturulmadı. Emeklilerin çalışmaya devam ettiği bir gerçek. Ancak emekliyken yeniden çalışan bir kişi, işten ayrıldığında kıdem tazminatı alamıyor. Bu nedenle, kişi emekli olmuş olsa bile çalışırken işten ayrılırken kıdem tazminatı alabilmeli ki kayıt dışı istihdam azalsın" dedi.

VERGİ AFFI VE YAPILANDIRMA OLACAK MI?

Yıl sonuna kadar BAĞ-KUR borcu veya Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar, hastanelerden faydalanamıyor. Karakaş, "1 Ocak’tan sonra borcu olan vatandaşlar hastaneye gittiğinde hizmet alamayacak. Kulis bilgilerine göre, 1 Ocak 2026’da yeniden bir uzatma gündemde. Ancak bu konuda artık kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor" diyerek vatandaşı uyardı ve yetkililere seslendi.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ RAKAM BEKLENTİSİ

"Asgari ücretin en az 27 bin, en fazla 28 bin lira olmasını bekliyorum" diyen Karakaş, "Ekonomi yönetiminin tutumu katıydı. 2025 enflasyonu revize edildi; en fazla yüzde 30 enflasyon beklentisi var. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam bekleniyor. Bu da 27-28 bin lira civarında bir asgari ücret anlamına geliyor. Beklentimi koruyorum" diyerek asgari ücret için kritik bir tahminde bulundu.