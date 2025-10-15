Menü Kapat
Avatar
Editor
 15.10.2025

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL: İşte vücuda faydaları

Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen tamamen doğal olan üvez meyvesi 2 yılda toplanıp çürüyünce yeniliyor. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen meyve bu sene 300 TL'yi buluyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 11:07

’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen üvez ağaçlarının verdiği meyveler iki yılda bir toplanmasıyla dikkat çekiyor. Ağustos ve Eylül ayında toplanan üvez, tam olgunlaşınca bir süre bekletilerek çürümeye bırakılıyor.

TAMAMEN DOĞAL, FİYATI 300 TL

Doğal ve zor bulunan üvez, özellikle bağırsak sorunları ve kalp krizi riskine karşı koruyucu bir besin olarak değerlendiriliyor. Bir yıl aranın ardından olgunlaşan üvez meyvesi, geçtiğimiz yıl Ağustos ve Eylül aylarında toplanıp çürümeye bırakılmasının ardından bu sezon Sivas’ta tezgâhlarda yeniden yerini aldı. Kilosu 300 liradan satışa sunulan üvez, şifa arayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL: İşte vücuda faydaları

Sivas’ta esnaflık yapan Ahmet Şarkışla vezin kış meyvesi olduğunu söyleyerek, "Vatandaş vezi aldıktan sonra karanlık bir odaya koyar. 1-2 günde değil, 30 gün boyunca tüketilir. 10 ve 11. aylarda, Tokat - Sivas arasında ve yüksek kesimlerde çıkar. Her köyde bulunmaz. Vezi kış meyvesi olarak adlandırırız. Yetişkin insanlar veziyi daha iyi bilirler. Soğuk algınlığına, sindirim sistemine ve bağışıklığa da iyi gelir" dedi.

GEÇEN YIL 500 KİLO ÇIKAN ÜVEZ BU YIL SADECE 50 KİLO

"2 yılda bir yetişiyor. Bir sene bereketli olur, diğer sene daha az yetişir. Olgunlaşınca tezgaha asarız, simsiyah olunca yenir. Bağın tanesi yaklaşık 2 kilogram, vatandaş bunu 1 ayda tüketmeli. Geçen sene bu zamanlarda 150 liraydı, şimdi ise 300 liraya kadar çıktı. Bu yıl dökümü daha az olduğu için fiyatı yükseldi. 500 kilogram çıkan yerde şu an 50 kilogram toplandı" diye belirtti.

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL: İşte vücuda faydaları

KIŞ AYLARININ ŞİFA MEYVESİ

Üvezin açısından faydalarını anlatan Ahmet Şarkışla, "Özellikle kış aylarında tüketilmesi gereken üvez soğuk algınlığına, bağışıklığa, yüksek tansiyona, bağırsak hastalığına, kalbe ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir. Sadece Sivas’tan değil çevre illerden de alanlar oluyor. Vatandaş merak edip geliyor. İkram ediyoruz ve ertesi gün gelip alıyorlar. Bilmeyenler adını öğrensin diye 5 tane etiket koyduk" diye belirtti.

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL: İşte vücuda faydaları

ETİKETLER
#Sağlık
#sivas
#sağlıklı beslenme
#Üvez
#Kış Meyvesi
#Doğal Ürün
