Nemrut Kalderası'nda hayranlık uyandıran sonbahar güzelliği!

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, sonbahar güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor. Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan ve her mevsim binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası'nda bu sıralar sonbahar güzelliği yaşanıyor. Birçok ağaç türünü içinde barındıran kalderada sararan ve kızıla bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nün ve kalderasının havadan çekilen görüntülerinde sonbahar mevsiminin tüm tonları görsel şölen oluşturuyor.