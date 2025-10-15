Beton mikseriyle otomobil çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü! Kaza anı kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 11 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Numuneevler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi kavşağında meydana gelene kaza, H.B. yönetimindeki otomobil, kavşakta E.D. idaresindeki beton mikseriyle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar oluştu. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kavşağa hızlı giren araçların çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların panik anları yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.