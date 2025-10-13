İslam Memiş'ten altın için ‘5 gün’ uyarısı: Nakde ihtiyacı olmayanlar…

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gram altın fiyatı 13 Ekim 2025 Pazartesi 13.16 itibariyle 5.473 lira seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar geçen yılın kazandıranı altının bu yılki tavanını, yükselişe devam mı edeceğini, yoksa geri mi çekileceğini merak ediyor
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube'da kişisel kanalında yaptığı yayında geçen haftayı rekor denemeleriyle geçen altınla ilgili öngörülerini paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş’in değerlendirmeleri şöyle:
ALTINA GEÇEN YATIRIMCIDA ARTIŞ VAR!
"Özellikle altın ve gümüş gibi güvenli limanlara geçen yatırımcıların sayısında ciddi bir artış var.
Hem merkez bankaları hem de yurt dışı piyasalarındaki yatırımcılar yine altın tarafına ciddi bir anlamda girişlerini hızlandırıyorlar.
Özellikle geçen hafta kapalı çarşı piyasasında altın kalmayacak kadar bir altın talebi olduğunu gözlemliyoruz ve tarihte ilk defa kapalı çarşı piyasasında 1 kilogram külçe altına 11.500 dolar işçilik geldi ve haftayı da 6.000 dolar işçilikle kapattı.
Dünyaya kıyasla 6.000 dolar işçilikli altına sahip olan tek ülkeyiz.
İŞÇİLİK MALİYETLERİ YATIRIMCIYI ZORLUYOR!
Yine gram altın tarafında ciddi bir talep oluşumu olduğunu gözlemliyoruz. Ancak her ne kadar vatandaşları altın yatırımı yapsa da burada yüksekten ciddi maliyetlere katlanmaya devam ediyorlar.
Yine geçen hafta sosyal medya hesaplarımdan da paylaştığım gibi ısrarla paketli gram altını alan yatırımcının 7 bin dolar, 9 bin dolar, 11 bin 500 dolar aralığında işçilik vardı fiziki altınlarda. Bu işçilik farkını yatırımcı tekrar satın almış oldu.
DÖVİZ CEPHESİNDE NELER OLUYOR?
Döviz kurları stabil.
Dolar TL kuru 40 bin lira 81 kuruş.
Euro TL kuru 48 lira 58 kuruş seviyesinden haftaya başladı.
Euro dolar paritesi 1.16.10 seviyesinden düşük bir seviyede haftaya başladı.
Çünkü dolar endeksinde bir miktar toparlanma var.
UZUN VADELİ YATIRIMCIYA FIRSAT VERİYOR
Yine 98.74 seviyesinde olan bir dolar endeksi var.
Haliyle euro dolar paritesi yine orta ve uzun vadeli yatırımcılara tekrar bir fırsat verdiğini düşünüyorum.
Yine bir 15.80 seviyesi de aşağıda destek seviyesi.
Bir de 16 seviyesinin aşağısındaki rakamları yine ucuz görmeye devam edeceğim.
ONS ALTIN HANGİ SEVİYEDEN TEST EDİLECEK?
Diğer yandan uluslararası piyasalarda ons altın yine haftaya yükselişle başladı.
4038 dolar seviyesine kapanış yaptı. Şu anda 4068 dolar seviyesinde.
Yine şu anda oldukça yüksek bir fiyatlamadan geçtiğini gözlemliyoruz.
Muhtemelen yukarıda 4100-4150 dolar direnci var.
Buraya sanırım test ettirecekler gibi duruyor.
ALTIN BENİM PARAMLA ŞU ANDA PAHALI!
Ancak bu seviyelerden yine altın almayı tercih etmiyorum.
Yine aşağıda destek seviyeleri olan 3880, 3850, 3830 ve aşağısındaki rakamları Yine teknik olarak beklediğimi söyleyebilirim.
Yani şu anda benim paramla altın yine pahalı olmaya devam ediyor.
Yine aşağıda destek seviyelerini bekleyeceğimi söyleyebilirim.
Yine altının ons fiyatı yükselişle haftaya başladığı için gram altın TL fiyatında 5.702 lira seviyesi var şu an karşımızda.
'BU HAFTA ALTIN ALMAYI TERCİH ETMİYORUM'
Gram altın 5.647 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı.
Yine yukarı yönlü hareketler ons altından almış olduğu destekle %1 yükselişle güne başladı.
Yine ons altını takip etmeye devam edeceğim.
Ons altında yine 3880, 3850, 3820 dolar seviyeleri aşağıda görüldükçe gram altın tarafında yine 5500 lira destek seviyesini yakından takip ediyor olacağım.
Yani bu hafta altın almamayı yine tercih ediyorum.
GÜMÜŞ DE PAHALI!
Yine uluslararası piyasalarda ons gümüş ve gram gümüş tarafında yeni bir rekor denemesi geldi.
Bu yükselişler devam ediyor. Özellikle altın gümüş rasyosunda 78-80 seviyesi var.
Yani rasyo tarafındaki o beklediğimiz düşüşler devam ettikçe gram gümüş ve ons gümüş tarafında da yükselişler devam ediyor.
51-63 dolar seviyesinde %3 primli gümüşün ons fiyatı.
Yine benim nazarımda yüksek bir fiyatlamadan geçiyor.
Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentim yine devam ediyor.
Özellikle 2026 yılında 75 dolar seviyesini yine beklemeye devam edeceğim.
48 DOLAR BANDINA GERİLEYEBİLİR
Ancak kısa vadede oldukça yüksek bir fiyatlamadan geçtiği için 48 dolar seviyesine kadar bir gerilemeden bahsedebilirim.
O yüzden 48 dolar seviyesi görülmeden gümüş tarafında yeniden bir maliyet yapacağımı veya maliyet yapmak için yüksek bir fiyat olduğunu tekrar söyleyebilirim.
48 DOLAR BANDINA GERİLEYEBİLİR
Ancak kısa vadede oldukça yüksek bir fiyatlamadan geçtiği için 48 dolar seviyesine kadar bir gerilemeden bahsedebilirim.
O yüzden 48 dolar seviyesi görülmeden gümüş tarafında yeniden bir maliyet yapacağımı veya maliyet yapmak için yüksek bir fiyat olduğunu tekrar söyleyebilirim.
100 LİRA SEVİYESİNE YÜKSELİR
Gram tarafında da 69 lira 35 kuruş seviyesi var gümüşün gram fiyatında.
Burada yine 65 lira seviyesine geri çekilmeden yine TL bazlı biraz pahalı olduğunu ve orta ve uzun vadede 2026 yılında 95 devamında 100 lira seviyesine kadar bir yükselişten bahsedebilirim.
Altın ve gümüş fiyatında son olarak şunu söylemek istiyorum.
Bunu hem köşe yazılarımda hem de burada videolarımda sık sık ifade ediyorum.
Özellikle gümüş ve altın tarafında nakde ihtiyacı olmayanlar beklemeye devam etmeli. Ancak ilk kez altın ve gümüş almak isteyenler de bir kez daha düşünmeli.
Benim nazarımda oldukça yüksek bir fiyatlama var karşınızda."