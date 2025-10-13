İslam Memiş'ten altın için ‘5 gün’ uyarısı: Nakde ihtiyacı olmayanlar…

İŞÇİLİK MALİYETLERİ YATIRIMCIYI ZORLUYOR!

Yine gram altın tarafında ciddi bir talep oluşumu olduğunu gözlemliyoruz. Ancak her ne kadar vatandaşları altın yatırımı yapsa da burada yüksekten ciddi maliyetlere katlanmaya devam ediyorlar.

Yine geçen hafta sosyal medya hesaplarımdan da paylaştığım gibi ısrarla paketli gram altını alan yatırımcının 7 bin dolar, 9 bin dolar, 11 bin 500 dolar aralığında işçilik vardı fiziki altınlarda. Bu işçilik farkını yatırımcı tekrar satın almış oldu.