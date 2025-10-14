Korkunç kazada araba paramparça oldu! Sürücü feci şekilde can verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza dehşete düşürdü. Gişelerde meydana gelen kazada, Hamdi Dursun isimli sürücü kiraladığı araçla beton refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç parçalanarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dursun’un hayatını kaybettiği belirledi. Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.