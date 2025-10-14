Kocaeli'nde yangın sinyali! Hareket halindeki araç alev alev yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple motor kısmında yangın başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.