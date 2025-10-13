Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Kandilli Rasathanesi saat 23.24'te Ege Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Sarsıntının derinliği 13.6 kilometre olarak ölçülürken Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da depremle ilgili bilgileri duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1977834488034951425

AFAD 3.5 OLARAK DUYURDU

AFAD'ın depremle ilgili paylaştığı bilgilerde sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak geçerken deprem derinliği ise 13.9 olarak açıklandı.

Depremi hissedenler kısa süreli panik atlatırken bölgeyle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1977834125328339050