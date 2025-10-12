Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Muğla depremi sonrası Osman Bektaş'tan endişe verici açıklama!

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından uzmanlardan tedirgin eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, özellikle Simav-Gediz faylarının oluşturduğu Uşak Deprem Kümesi'nin giderek büyüdüğünü ve Muğla yönüne doğru genişleme eğiliminde olduğunu söyledi.

Muğla depremi sonrası Osman Bektaş'tan endişe verici açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
12:11
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
12:21

Aktif kuşağında yer alan 'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kütahya, İstanbul, Çankırı ve Van gibi kentlerden peş peşe gelen haberlerin ardından bir sarsıntı da gece saatlerinde 'da kaydedildi.

Muğla depremi sonrası Osman Bektaş'tan endişe verici açıklama!

'ın verilerine göre; Muğla'nın ilçesinde saat 02.54'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölge faylarının artan stres altında olduğuna dikkat çekti. Bektaş, özellikle Simav-Gediz faylarının oluşturduğu Uşak Deprem Kümesi'nin giderek büyüdüğünü ve Muğla yönüne doğru genişleme eğiliminde olduğunu söyledi.

Muğla depremi sonrası Osman Bektaş'tan endişe verici açıklama!

"MUĞLA'YA DOĞRU BÜYÜYOR"

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu;

"Simav-Gediz Fayları'nın birlikte ürettiği Uşak deprem kümesi kuzeye, batıya ve güneye Muğla tarafına doğru büyüme eğiliminde. Girit-Rodos gerilme kaynağından kuzeye doğru yapılan stres transferi bölge faylarını (Muğla çevresi ) gerilmeyle yüklüyor."

https://x.com/profobektas/status/1977251606723764573

Bu durumun, bölgede ilerleyen dönemlerde daha yüksek büyüklükte depremlere zemin hazırlayabileceğine işaret eden Bektaş, Muğla ve çevresindeki yerleşimlerin bu sismik baskıya karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

TGRT Haber
