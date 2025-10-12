Muğla depremi sonrası Osman Bektaş'tan endişe verici açıklama!

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kütahya, İstanbul, Çankırı ve Van gibi kentlerden peş peşe gelen haberlerin ardından bir sarsıntı da gece saatlerinde Muğla'da kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 02.54'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölge faylarının artan stres altında olduğuna dikkat çekti. Bektaş, özellikle Simav-Gediz faylarının oluşturduğu Uşak Deprem Kümesi'nin giderek büyüdüğünü ve Muğla yönüne doğru genişleme eğiliminde olduğunu söyledi.

"MUĞLA'YA DOĞRU BÜYÜYOR"

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu;

"Simav-Gediz Fayları'nın birlikte ürettiği Uşak deprem kümesi kuzeye, batıya ve güneye Muğla tarafına doğru büyüme eğiliminde. Girit-Rodos gerilme kaynağından kuzeye doğru yapılan stres transferi bölge faylarını (Muğla çevresi ) gerilmeyle yüklüyor."

Bu durumun, bölgede ilerleyen dönemlerde daha yüksek büyüklükte depremlere zemin hazırlayabileceğine işaret eden Bektaş, Muğla ve çevresindeki yerleşimlerin bu sismik baskıya karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.