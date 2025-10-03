Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Editor
 Serhat Yıldız

AFAD ve MTA haritasına göre son durum: Türkiye'nin birinci derece deprem riski taşıyan illeri açıklandı!

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu gerçeği, her an hazırlıklı olmayı zorunlu kılıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından güncellenen resmi haritalar, hangi illerin birinci derecede risk altında olduğunu netleştirdi.

Serhat Yıldız
03.10.2025
03.10.2025
Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla dünyanın en aktif kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu jeolojik gerçeklik, ülkemizin topraklarında Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu gibi büyük fay hatlarının varlığını zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda yaşanan büyük depremler, bu tehdidin ciddiyetini bir kez daha gösterdi. Bu nedenle, vatandaşların yaşadıkları bölgenin deprem riskini bilmeleri ve buna uygun önlemleri almaları hayati önem taşımaktadır.

ÜÇ BÜYÜK FAY HATTI TEHDİDİ

'deki deprem riskinin ana kaynağı, Anadolu levhası ile Arap ve Avrasya levhalarının sürekli etkileşim içinde olmasıdır. Ülke, bu etkileşim nedeniyle üç ana fay hattı sistemiyle çevrilidir:

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en bilinen ve en aktif fay hatlarından biridir. Bingöl’ün Karlıova ilçesinden başlayıp Marmara Denizi’nin altından geçerek batıda Saros Körfezi’ne kadar uzanır. Tarihte büyük ve yıkıcı depremlere neden olmuştur. Marmara Bölgesi için en büyük tehdidi oluşturur.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Anadolu Levhası ile Arap Levhası arasındaki sınırı belirler. Hatay'dan başlayarak kuzeydoğuya doğru uzanır ve son yıllarda yaşanan büyük depremlerin kaynağı olmuştur.
  • Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) / Ege Graben Sistemi: Ege Bölgesi'nde yer alan bu fay sistemi, bölgenin jeolojik yapısını belirler. İzmir, Aydın, Denizli gibi iller, bu sistemin yarattığı deprem riski altındadır.
AFAD ve MTA haritasına göre son durum: Türkiye’nin birinci derece deprem riski taşıyan illeri açıklandı!

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN KRİTİK İLLER

MTA'nın güncel diri fay haritası ve AFAD'ın belirlediği risk bölgeleri, Türkiye'deki illerin deprem riskini derecelendirir. En yüksek risk seviyesi olan Birinci Derece Deprem Bölgesi, 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek diri fay hatlarının doğrudan üzerinde veya çok yakınında bulunan illeri kapsar.

Bu iller, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip metropollerden, tarihi şehir merkezlerine kadar uzanır. Marmara Bölgesi'nden başlayarak bu iller: İstanbul (Marmara Denizi segmenti nedeniyle), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Bursa ve Bilecik gibi sanayi ve nüfus merkezlerini içine alır. Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak ve Balıkesir gibi iller yüksek risk altındadır.

Doğu ve İç Anadolu'da ise Hatay (DAF'ın başlangıç noktası), Karabük, Amasya, Bartın, Çankırı, Tokat, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Kırıkkale ve Osmaniye gibi şehirler Birinci Derece risk kuşağında yer almaktadır. Bu durum, Türkiye'nin dört bir yanının sismik aktivite açısından sürekli gözetim altında olması gerektiğini göstermektedir.

AFAD ve MTA haritasına göre son durum: Türkiye’nin birinci derece deprem riski taşıyan illeri açıklandı!

İSTANBUL, KOCAELİ VE BURSA'NIN ÖNEMİ

Türkiye'nin ekonomik ve nüfus merkezi olan Marmara Bölgesi, 'nın (KAF) Marmara Denizi'nden geçen kolu nedeniyle özel bir kaygı alanıdır. Uzmanlar, KAF'ın bu segmentinin uzun süredir büyük bir deprem üretmediği ve dolayısıyla enerji biriktirdiği konusunda uyarmaktadırlar.

  • İstanbul: Nüfus yoğunluğu ve eski yapı stokunun fazlalığı nedeniyle en yüksek can ve mal kaybı riski taşıyan şehirlerin başında gelir. Yapıların dayanıklılığı ve kentsel dönüşüm, hayati öneme sahiptir.
  • Kocaeli, Sakarya, Düzce: 1999 depremlerinin yıkıcı etkisini yaşamış bu iller, fay hattına olan yakınlıkları nedeniyle sürekli yüksek alarm durumundadır.

Bu şehirlerdeki yapılaşmanın zemin etüdüne ve deprem yönetmeliklerine uygunluğu, olası bir afetteki zararı belirleyen en önemli faktör olacaktır.

AFAD ve MTA haritasına göre son durum: Türkiye’nin birinci derece deprem riski taşıyan illeri açıklandı!

DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI HAYAT KURTARAN HAZIRLIKLAR

Deprem, önlenemez bir doğa olayıdır. Ancak bilinçli ve kapsamlı bir hazırlıkla zararı en aza indirmek mümkündür.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK): Konutların DASK ile güvence altına alınması, deprem sonrası maddi kayıpların karşılanması için atılacak ilk finansal adımdır.

Yapı Denetimi: Yaşadığınız binanın deprem yönetmeliğine uygunluğunu ve zemin etüdünü kontrol ettirin. Riskli binalarda kentsel dönüşüm süreçlerini destekleyin.

Acil Durum Çantası: İçinde su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, önemli evrakların fotokopileri, ilaçlar, fener ve düdük bulunan bir deprem çantasını kolay ulaşılabilir bir yerde hazır tutun.

Güvenli Alan Belirleme: Ev, işyeri ve okullarda deprem anında korunma amaçlı çök-kapan-tutun pozisyonunun alınacağı güvenli yaşam üçgenlerini belirleyin.

Tahliye Planı: Aile içinde toplanma noktası belirleyin ve iletişim planı yapın.

#Türkiye
#deprem
#kuzey anadolu fay hattı
#doğu anadolu fay hattı
#deprem riski
#Fay Hatları
#Batı Anadolu Fay Hattı
#Gündem
