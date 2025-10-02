Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Depremi önceden haber veren uygulamalar: Telefonunuza mutlaka yükleyin

Depremi saatler öncesinden tahmin etmek mümkün değil ancak saniyeler önce uyarı almak hayat kurtarabilir. Bu amaçla geliştirilen ve akıllı telefonlardaki ivmeölçerleri kullanarak depremi önceden haber veren uygulamaları listeledik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 16:56

Türkiye gibi aktif bir kuşağında yer alan ülkeler için teknoloji, doğal afetlere karşı en büyük yardımcılarımızdan bir tanesi. Bugün (2 Ekim) İstanbul Marmara Ereğlisinde 14.55'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, erken uyarı sistemlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı.

Gelişen teknoloji sayesinde akıllı telefonlar tıpkı sismograflar benzeri bir cihaz olarak hareket ederek depremin öncü P dalgasını algılayıp, yıkıcı S dalgası başlamadan saniyeler önce kullanıcıları uyarabiliyor.

"Depremi önceden haber veren uygulamalar" kavramı, genellikle yanlış anlaşıldığı gibi depremi saatler veya günler öncesinden tahmin eden sistemler değil. Yalnızca depremin başladığı ilk anda yani yerkabuğundaki kırılmanın gerçekleştiği ve sismik dalgaların yayılmaya başladığı anda devreye giriyor.

DEPREM ERKEN UYARI UYGULAMALARI

'ın Deprem Uyarı Sistemi tüm Android telefonlarda varsayılan olarak çalışıyor. Bu sayede dünyadaki milyarlarca telefon dev bir sismik ağ oluşturarak depremleri algılıyor. Android cihazlara gönderilen uyarılarda depremin merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgi veriliyor.

Depremi önceden haber veren uygulamalar: Telefonunuza mutlaka yükleyin

Google'ın Deprem Uyarı Sistemi, akıllı telefonlarda çalışan ve Türkiye'nin ve dünyanın en etkili deprem tespit sistemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Android deprem uyarı sistemini açmak için sırayla şu adımlar izlenebilir:

  • Telefonunuzda Ayarlar > Konum ve Konum Hizmetleri menüsüne gidin.
  • Açılan ekranda "Deprem Uyarıları" seçeneğini bulun ve anahtarı "Açık" konumuna getirin.

Cihazdaki deprem uyarıları aktif hale getirildiğinde, hafif sarsıntılar için "Dikkatli Ol" uyarısı, daha şiddetli deprem riski için "Harekete Geç" uyarısı veriliyor. Şiddetli bir depremde telefonunuz rahatsız etme modunda olsa bile ekran otomatik açılarak yüksek sesle uyarı yapıyor; ekranda "Çök, Kapan, Tutun" gibi güvenlik talimatlarını gösteriyor.

ÜÇÜNCÜ TARAF ERKEN UYARI UYGULAMALARI DA İŞE YARIYOR

Android'in yanı sıra üçüncü taraf uygulamalar da benzer bir mantıkla çalışıyor. Bunlar arasında en popüleri olan Deprem Ağı (Earthquake Network), ağlarına dayalı bir erken uyarı projesi olarak geliştirildi. Donanım Haber'e göre Deprem Ağı, bazı durumlarda Google'ın Deprem Uyarı Sistemi'nden daha önce uyarı gönderebiliyor.

Depremi önceden haber veren uygulamalar: Telefonunuza mutlaka yükleyin

Ayrıca Google'ın Deprem Uyarı Sistemi'nin aksine Deprem Ağı uygulaması 'da da çalışıyor. Fakat Android versiyonu ücretsiz olsa da iPhone'a indirmek için 99,99 TL ödemeniz gerekiyor.

MyShake uygulaması da telefonun ivmeölçerinden veri toplayarak erken uyarı gönderiyor. Ancak Türkiye'de kullanıcı sayısı daha sınırlı olduğu için Deprem Ağı kadar etkili olamıyor.

Depremi önceden haber veren uygulamalar: Telefonunuza mutlaka yükleyin

IPHONE KULLANANLAR NE YAPACAK?

iPhone'lar için Google'ın deprem uyarı sistemi olmadığı halde, iOS cihazlarda devreye alınan "Hayati Uyarı Bildirimi" sistemi bulunuyor. Bu sistem hükümet kaynaklı acil durum uyarılarını (deprem, sel, yangın vb.) toplu olarak gönderiyor. Ancak Türkiye'de Google'ınki kadar etkili değil.

Telefon tabanlı deprem uyarı sistemleri, depremi tamamen önceden tahmin etmek yerine sarsıntı başladığı anda devreye girer ve kullanıcılara saniyeler kazandırır. Ancak bu sistemlerin her zaman kusursuz çalışmadığını da belirtmekte fayda var. Örneğin Google, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinin büyüklüğünü düşük tahmin ettiği için milyonlarca kişiye yeterli ön uyarı gönderemediğini kabul etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'dan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi itirafı
İstanbul depremi hakkında Naci Görür'den ilk açıklama: 'Her an büyük bir deprem olabilir'
ETİKETLER
#deprem
#akıllı telefon
#google
#iphone
#android
#Deprem Uyarı Sistemi
#Myshake
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.