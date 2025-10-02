Menü Kapat
Hava Durumu
18°
 | Nalan Güler Güven

İstanbul depremi hakkında Naci Görür'den ilk açıklama: 'Her an büyük bir deprem olabilir'

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin aradın bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldiği belirtirken İstanbul'da beklenen büyük depremin er ya da geç meydana geleceğini belirtti.

02.10.2025
02.10.2025
bilimci Prof. Dr. , merkez üssü Ereğli'si olan 5.3 büyüklüğündeki depreme yönelik BİR açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Görür 4.0 ile 5.0 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerek 'nın (KAF) kuzey kolunda gerçekleştiğini belirtti. Öte yandan Görür, 'un depreme hazırlanması gerektiğinin altını çizerken büyük depremin her an gerçekleşebileceğini belirtti.

İstanbul depremi hakkında Naci Görür'den ilk açıklama: 'Her an büyük bir deprem olabilir'

"ER YA DA GEÇ MAALESEF GERÇEKLEŞECEK"

Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hattının aktif olduğunu ve her an büyük bir deprem olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul'u deprem hazırlayın.”

https://x.com/nacigorur/status/1973733896467382693

