İstanbul depremi hakkında Naci Görür'den ilk açıklama: 'Her an büyük bir deprem olabilir'

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Marmara Ereğli'si olan 5.3 büyüklüğündeki depreme yönelik BİR açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Görür 4.0 ile 5.0 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerek Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) kuzey kolunda gerçekleştiğini belirtti. Öte yandan Görür, İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğinin altını çizerken büyük depremin her an gerçekleşebileceğini belirtti.

"ER YA DA GEÇ MAALESEF GERÇEKLEŞECEK"

Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hattının aktif olduğunu ve her an büyük bir deprem olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul'u deprem hazırlayın.”

