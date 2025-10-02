Şener Üşümezsoy İstanbul depremini yorumladı: 'Daha yarısı kırıldı'

İstanbul Marmara Ereğlisi'nde 14.55'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye sürdüğü öğrenilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından gözler deprem uzmanlarına döndü. Büyük İstanbul depremi söylemlerine karşı çıkan ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 9 Eylül'de yaptığı bir röportajda, İstanbul'da Silivri'den geçen faya dikkat çekmişti.

BİR AY ÖNCEDEN UYARDI!

Geçtiğimiz 9 Eylül'de Habertürk'e konuk olan Prof Dr. Üşümezsoy, Silivri’den geçen faya dikkat çekerek, şöyle konuşmuştu:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun oluşturacağı deprem 6,5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bir fay olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, burada 6,2 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi.

23 Nisan’da Silivri açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

5.3 DEPREM HAKKINDA ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK YORUM GELDİ

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Prof. Dr. Üşümezsoy Marmara Ereğli bölgesinde meydana gelen 5.3'lük depreme ilişkin yaptığı açıklamada, 23 Nisan’daki depremin yarısının olduğunu, diğer yarısının daha gerçekleşmediğini belirtti.