Benim Sayfam
TGRT Haber
18°
Gündem
Editor
 Nalan Güler Güven

Şener Üşümezsoy İstanbul depremini yorumladı: 'Daha yarısı kırıldı'

İstanbul'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Eylül ayının başlarında yaptığı bir açıklamada Silivri'de bulunan faya dikkat çekmişti. Üşümezsoy bugün yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem hakkına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü deprem uzmanı bu depremin 23 Nisan'daki 6.2 şiddetindeki depremin yarısı olduğu diğer yarısının daha gerçekleşmediğini açıkladı.

Haber Merkezi
02.10.2025
15:34
02.10.2025
16:51

İstanbul 'nde 14.55'te 5.3 büyüklüğünde meydana geldi. 15 saniye sürdüğü öğrenilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından gözler deprem uzmanlarına döndü. Büyük söylemlerine karşı çıkan ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 9 Eylül'de yaptığı bir röportajda, İstanbul'da 'den geçen faya dikkat çekmişti.

Şener Üşümezsoy İstanbul depremini yorumladı: 'Daha yarısı kırıldı'

BİR AY ÖNCEDEN UYARDI!

Geçtiğimiz 9 Eylül'de Habertürk'e konuk olan Prof Dr. Üşümezsoy, Silivri’den geçen faya dikkat çekerek, şöyle konuşmuştu:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir var. Derinliği 10 km. Bunun oluşturacağı deprem 6,5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bir fay olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, burada 6,2 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi.

23 Nisan’da Silivri açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Şener Üşümezsoy İstanbul depremini yorumladı: 'Daha yarısı kırıldı'

5.3 DEPREM HAKKINDA ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK YORUM GELDİ

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Prof. Dr. Üşümezsoy Marmara Ereğli bölgesinde meydana gelen 5.3'lük depreme ilişkin yaptığı açıklamada, 23 Nisan’daki depremin yarısının olduğunu, diğer yarısının daha gerçekleşmediğini belirtti.

#deprem
#fay
#silivri
#İstanbul Depremi
#Marmara Ereğlisi
#Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
#Gündem
