İstanbul'da şiddetli deprem! AFAD açıkladı: Çevre iller de sallandı

AFAD'tan alınan son verilere göre; Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'dan şiddetli şekilde hissedilen depremin derinliği 6.71 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan depremin ardından AFAD olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

17 KİŞİ PANİKLE YARALANDI

Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur" ifadelerini kullandı. Ayrıca valilik, çeşitli ilçelerdeki 4 binada hasar ihbarı alındığını duyurdu.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Marmara Denizi'nde artçılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; aynı bölgede saat 17.27'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

"EKİPLER SAHA TARAMASINA BAŞLADI"

Bakan Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklama geldi. Yerlikaya, Tekirdağ, Marmaraereğlisi’nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

DEPREM UZMANI OSMAN BEKTAŞ İSTANBUL DEPREMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul'da paniğe neden olan 5,3'lük depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımda, Marmara bölgesinde neden sık depremlerin olmadığını açıklayan Bektaş bu durumun sebebinin 2-3 senede bir 5-6,2 büyüklüğünde depremlerin meydana gelmesi olarak açıkladı. Bektaş bu depremlerin fayın kaymasını sağladığını belirterek beklenen 7.6'lik depremin oluşumunu engellediğini belirtti.

MARMARA'DA NEDEN SIK DEPREMLER OLUYOR

Prof. Dr. Osman Bektaş yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Fay sürüklendiği için büyük deprem enerjisi biriktiremiyor. 2011-2012-2019-2025 yıllarında 5-6,2 depremleri fayın kaymasını sağlamıştır. Yeri tartışmalı olan 1766 deprem segmenti Kumburgaz Çukurunda 250 yıldan bu yana deprem öncesi gibi kilitlenip deprem enerjisi biriktirmiş olsaydı 5-6 büyüklüğündeki depremler beklenen 7,6 lık depremi tetiklerdi. Büyük deprem beklentisini işaret edecek bir yeni bulgu yok."

