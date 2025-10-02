İstanbul depremi sonrasında endişelendiren açıklama! “Büyük depremin öncüsü olabilir”

İstanbul'da meydana gelen deprem ile vatandaşlar panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.3 şiddetinde Marmara denizinde meydana gelen deprem, İstanbul’dan da hissedildi. Yaşanan depremin ardından deprem bilimcilerden açıklamalar geldi. Deprem bilimci Ramazan Demirtaş, bu depremin bir hazırlık evresi olduğunu belirterek, “Depremin olduğu bölgeye bakmak önemli. 23 Nisan’da meydana gelen Doğu Marmara depremi, bugünkü Batı Marmara depreminin artçısı olarak değerlendirilebilir” dedi.

“BUNLARI BİRER HAZIRLIK EVRESİ OLARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR”

Deprem bilimci Demirtaş bu depremin bir artçı deprem olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

“2019’da meydana gelen depremi hatırlarsak, Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğündeydi. Bugün Kandilli 5.3 büyüklüğünde bir deprem verdi. Bunları birer hazırlık evresi olarak değerlendirmek gerekiyor. Depremin olduğu bölgeye bakmak önemli. 23 Nisan’da meydana gelen Doğu Marmara depremi, bugünkü Batı Marmara depreminin artçısı olarak değerlendirilebilir.”

“BÜYÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜ OLABİLİR”

“En son deprem, Orta Marmara üzerinde gerçekleşti. Eğer 7 büyüklüğündeki beklenen büyük depremden söz ediyorsak, bunun mutlaka bir hazırlık dönemi olmalı. Bugün 5.3'lük bir deprem meydana geldi; bu, yakın zamanda gerçekleşecek büyük depremin öncüsü olabilir. Yıllık kayma hızını yaklaşık 2 cm olarak hesaplıyoruz. Bu da deprem kayma periyodunu etkiliyor. Sonuçta, yeni olan bir depremden söz ediyoruz. 23 Nisan 2025’te 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bugünkü deprem, onun küçük bir artçısı olabilir. Ancak 5.1 büyüklüğüne kadar olan artçılar beklenebilir. Yine de bugünkü depremin bir artçı olduğunu söylemek zor. Bu deprem, Batı Marmara segmentinde olmuştur. Ben bunu "hazırlık evresi" olarak değerlendirmeyi tercih ederim. Artçılar hâlâ devam ediyor; 23 Nisan depreminin artçıları sürüyor.”

"BİR DEPREM BÜTÜN ENERJİYİ BOŞALTMAZ"

"Burası uzun süredir deprem üretmediği için enerji boşaltıyor" demek doğru olmaz. Bugünkü 5 büyüklüğündeki depremin, 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini boşaltması mümkün değil. Marmara'nın doğusunda, 1999 depremi var ve büyüklüğü 7.6 olarak revize edildi. Kuzey Anadolu Fayı'nın hem doğusu hem batısı deprem üretirken, Marmara’nın üretmemesi, "fay yok" demek gibi olur ki bu mümkün değil.