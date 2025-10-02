İstanbul’da daha büyük deprem olacak mı, var mı? Deprem tekrar olacak mı sorusuna Üşümezsoy’dan cevap

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İSTANBUL’DA DAHA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI, VAR MI?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun oluşturacağı deprem 6,5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı." ifadelerini kullandı. Buna göre Silivri tarafından bu tarz depremlerin görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA TEKRAR DEPREM OLACAK MI?

Bugün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Üşümezsoy'a çevrildi. 23 Nisan’daki depremin yarısının olduğunu, diğer yarısının daha gerçekleşmediğini ifade eden isim bu tarz depremlerin olabileceğini belirtti.