Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kütahya Simav depremi neyin habercisi? Şener Üşümezsoy açıkladı: Yıllar bir saniye gibi geçiyor

Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bir çok çevre ilde de hissedildi. Simav'daki 5.4'lük depremi önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, TGRT Haber'e konuya ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.

KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 14:41

Simav'da dün 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından bölgede artçılar sarsıntılar devam ederken uzmanların yaptığı açıklamalar vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki Kütahya Simav depremi diğer büyük depremlerin habercisi mi? TGRT Haber canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgenin 6,5 büyüklüğünde deprem potansiyeli taşıdığını söyledi.

Kütahya Simav depremi neyin habercisi? Şener Üşümezsoy açıkladı: Yıllar bir saniye gibi geçiyor

ÜŞÜMEZSOY, SİMAV HALKINA SESLENDİ

Yıllar önce gerçekleşen depremlerle şimdiki depremlerin arasında jeolojik zamanda bir saniye gibi geçtiğini belirten Üşümezsoy, bölgede yaşayan vatandaşlara seslendi.

Kütahya Simav depremi neyin habercisi? Şener Üşümezsoy açıkladı: Yıllar bir saniye gibi geçiyor

"6,5 DEPREM POTANSİYELİ TAŞIYOR"

Bundan önce deprem riskinin Simav ve onun devamı olarak Sındırgı'da olduğunu söylediğini hatırlatan Üşümezsoy, "99 depremi olduğu zaman orada gerilmeleri ölçüyorduk. Simav'daki küçük yırtılmalar bu bölgede çok etkili oluyor. Bu bölge 6,5 deprem potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı

Kütahya Simav depremi neyin habercisi? Şener Üşümezsoy açıkladı: Yıllar bir saniye gibi geçiyor

"BÜYÜK YIRTILMA OLUŞUNCA ASIL DEPREM GELİR"

Fay hatlarında stres birikimi devam ettikçe asıl depremin meydana geldiğini aktaran Üşümezsoy, "Avuçlarımızı birbirine yapıştıralım; yapışan bölge fayın kilitli kısmıdır. Bu alanın kenarlarında küçük yırtılmalar olur. Ancak stres birikimi devam ettikçe büyük yırtılmaya ulaşır ve asıl deprem meydana gelir" diye konuştu.

Kütahya Simav depremi neyin habercisi? Şener Üşümezsoy açıkladı: Yıllar bir saniye gibi geçiyor

"14 YIL JEOLOJİK ZAMAN İÇİN BİR SANİYE"

Simav'da belirgin bir tektonik durum olduğunu belirten Üşümezsoy, "Simavlılara bu yağmurlu günlerde şunu söyleyeyim; 2011'den 2025'e kadar uzanan süre jeolojik zaman için bir saniye gibi geçiyor. Bu bölgede var ama hemen deprem gelecek demek değil. Ona göre soğuk kanlı düşünsünler" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1972610597868224559

